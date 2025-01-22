В Волгограде из-за реконструкции ЦУМа сменили место пленения Паулюса

Военно-историческая реконструкция пленения штаба 6-й армии Вермахта и ее командующего фельдмаршала Фридриха Паулюса, которая традиционно проводится в Волгограде накануне годовщины Сталинградской Победы, в этом году сменит локацию, сообщает V102.RU.

- В связи с приостановкой работы музея «Память» мероприятие будет проходить в конференц-зале музея-панорамы «Сталинградская битва», - рассказали в музее.

Историческое событие, которое воспроизводят реконструкторы из года в год, произошло 31 января 1943 года в подвале Центрального универмага, где располагается музей «Память». Однако с 13 мая 2024 года музей сменил прописку на время реконструкции исторического здания.

Реконструкция в этом году будет проходить 30 и 31 января, а также 1 февраля в 11:00, 13:00 и 15:00.

Фото из архива V102.RU