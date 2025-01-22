Снег появился в прогнозе волгоградских синоптиков на ближайшие дни





По прогнозу специалистов Волгоградского ЦГМС, в предстоящие дни текущей недели в отдельных районах Волгоградской области может пройти снег. Снежные осадки ожидаются в ночь с 23 на 24 января, сообщает ИА «Высота 102».

Согласно краткосрочному прогнозу, в ночь на 23 января в регионе столбики уличных термометров при прояснении могут опуститься в северных районах до отметки -16 градусов, в южных районах будет не холоднее -10 градусов. В дневное время в четверг ни снега, ни мороза не ожидается, однако подпортит погоду при вполне комфортной температуре от -1 до -6 градусов ледяной и крепкий ветер. В Волгоградской области в этот день порывы юго-восточного ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Ночь 24 января будет теплее предыдущей на 4 градуса – специалисты не прогнозируют ниже -12. Небольшой снег перед пятницей возможен в отдельных районах. Утром нужно быть внимательными – не исключено образование на дорогах ледяной корки.

Осадки в виде снега и мороси – от небольших до умеренных, а также туман и гололёдно-изморозевые отложения возможны 25 января. Температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов, днем в субботу – от -5 до 0 градусов, а местами и до +4.