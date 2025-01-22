В Волгограде открылся первый в регионе центр помощи бывшим заключенным





В Волгограде сегодня, 22 января, открылся первый в регионе центр для освободившихся из мест лишения свободы. Как сообщает ИА «Высота 102», центр постпенитенциарной пробации - АНО центр пробации «Феникс» – расположился на базе Волгоградского мясокомбината. В его открытии принимали участие начальник регионального управления ФСИН Сергей Коновалов, глава Управления Минюста России по Волгоградской области Вадим Колосов и руководство предприятия.

– Центр предназначен для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: освободившихся из мест лишения свободы и имеющих судимость, не связанную с лишением свободы, – рассказали в УФСИН России по Волгоградской области. – В центре для таких граждан разрабатывается индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.





Сообщается, что в «Фениксе» для бывших заключенных созданы все условия – общежитие рассчитано на 40 мест временного пребывания граждан, оборудованное спальными местами, тумбочками, столами и стульями. Также имеется столовая, санузел, комната для проведения учебных и профилактических занятий, молельная комната.

Бывшие осужденные смогут обратиться в центр пробации с целью прохождения профессиональных курсов, переобучения, помощи в вопросах трудового и бытового устройства, восстановления документов, психологической и медицинской помощи.





Как уточнили ИА «Высота 102» в УФСИН, те, кто разместится в центре, уже трудоустроены на Волгоградском мясокомбинате. В настоящее время в регионе ведется работа по подготовке к открытию других подобных центров пробации.