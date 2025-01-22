В Волгограде со второй попытки надеются найти работников в исторический зал обкома КПСС





В Волгограде с первой попытки не удалось найти подрядчика, который взялся бы за масштабный ремонт в историческом зале облисполкома и обкома КПСС. Как сообщает ИА «Высота 102», объявленный в ноябре 2024 года конкурс не увенчался успехом – заходить со стройматериалами в здание на проспекте Ленина, 9 не решился никто, несмотря даже на солидную цену контракта в 246 560 751 рублей.

Напомним, что ранее госэкспертизой был одобрен целый комплекс работ, который планируется провести в современной администрации Волгоградской области. Так, в частности, на первом этаже правого крыла пережившего Сталинградскую битву здания планируют создать условия для встреч делегаций и проведения переговоров. Холл и лестничный марш, который ведет в актовый зал, ждет реставрация. Причем работы затронут пространства от пола до потолка – проектом предусмотрена замена потолочного и напольного покрытий, дверей, окон. Для обеспечения безопасности в холле и на лестнице планируется установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также контроля доступа.

Что же касается самого исторического зала облисполкома и обкома КПСС, то здесь, согласно проекту, хотят полностью обновить трибунную зону, устроить интерактивную стену для видеоконференцсвязи, а старую мебель заменить на новую. Единственное, что останется в первозданном, но обновленном виде, – это элементы декора. Эксперты обещают бережно сохранить и отреставрировать их.

Полный комплекс работ подробно описан в документации, размещенной на сайте госзакупок. Согласно условиям прошлогоднего комплекса начальная цена контракта превышала, как уже было сказано выше, 246 млн рублей. Однако трудоемкая и высокооплачиваемая работа не заинтересовала потенциальных подрядчиков.

Впрочем, как сообщает ИА «Высота 102», идею привести в порядок повидавший немало исторических персон зал в областной администрации не оставляют. Сегодня-завтра на сайте госзаказов, по данным источников информагентства, планируют объявить повторный конкурс по отбору подрядной компании.



