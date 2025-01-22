Общество

Волгоградцам рассказали о предоставлении налоговых льгот в 2025 году

Общество 22.01.2025 17:37
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22.01.2025 17:37


Налоговые органы в Волгоградской области предоставляют льготы по имущественным налогам гражданам на основании имеющейся в распоряжении ведомства информации. Как сообщили V102.RU сегодня, 22 января, в УФНС России по региону, в целом порядок предоставления налоговых льгот по имущественным налогам физических лиц носит беззаявительный характер, то есть производится без обращения налогоплательщика.

Так, к примеру, по налогу на имущество, к льготным категориям относятся пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (предпенсионеры), дети-инвалиды, владельцы хозяйственных построек площадью не более 50 кв. метров.

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, инвалиды I и II группы, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, кроме льгот по налогу на имущество физических лиц предоставлены льготы по транспортному налогу.

По земельному налогу названным категориям граждан уменьшается налоговая база на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков.

Волгоградцы могут самостоятельно проверить, имеют ли они право на налоговые льготы, с помощью электронного сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Если положенная льгота не учтена в полученном налоговом уведомлении или возникла впервые, то в УФНС советуют направить в любой налоговый орган заявление по установленной форме с приложением документов, подтверждающих право на льготу.

Подать заявление можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым отправлением, путем личного обращения в любую налоговую инспекцию или в МФЦ.

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