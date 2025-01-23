Общество

ЦИАН: трехкомнатную квартиру сдают в Волгограде по рекордной цене

Общество 23.01.2025 07:13
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23.01.2025 07:13


Волгоград и Волжский вошли в десятку городов, где сдаются самые дорогие квартиры в Южном федеральном округе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ЦИАН, Волгоград расположился на 6-ом месте своеобразного рейтинга. 

Квартира в ЖК «Волжские паруса» площадью в 127 квадратных метров сдается за 200 тысяч рублей в месяц. Владелец жилья в качестве преимуществ своей квартиры называет современный дом, где она расположена, парковку для личного транспорта с видеонаблюдением и отличной инфраструктурой  в непосредственной близости от высотки, а также возможность погулять по набережной и центру. 
Волжский с девятым местом также вошел в топ-городов с самой высокой арендой жилья. Здесь за 70 тысяч рублей сдается квартира в новостройке площадью в 60 квадратов с техникой и мебелью, где можно разместить семь отдельных спальных мест. Владелец не возражает, если жилье будут снимать командировочные.
Однако безусловным лидером рейтинга стал Сочи. Апартаменты с панорамным остеклением и террасами площадью 130 квадратных метров в  комплексе Karat Apartments  в микрорайоне Центр на  21-м этаже сдаются всего за… 1,1 миллиона рублей в месяц. 

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