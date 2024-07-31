В Городище за 32 млн рублей благоустроят площадь Павших Борцов





В Городище Волгоградской области готовятся к установке стелы «Рубеж Сталинградской доблести». Как сообщает ИА «Высота 102», памятник будет возведён на площади Павших Борцов. Параллельно с его строительством власти рассчитывают благоустроить прилегающую общественную территорию. Накануне местная администрация объявила о поиске подрядной организации для производства работ.

Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит обустроить современное тротуарное покрытие, установить новые уличные светильники, а также десятки скамеек, теневых навесов, качелей, инсталляцию «Голубь на ладони» и кашпо.

Особое внимание рабочим необходимо будет уделить озеленению. На площади появится полимерный поливочный водопровод и будут высажены полтора десятка деревьев, среди которых крупномерные каштаны и липы. Также территорию должны украсить порядка 1 тыс. однолетних цветов. Их высадят как в разбитые клумбы, так и в установленные кашпо.

Для поддержания порядка на площади появится сеть камер видеонаблюдения.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в 2024 году губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым принято решение о присвоении почётного звания «Рубеж Сталинградской доблести» посёлку Городище. Оно присуждается населённым пунктам, при обороне которых подразделениями Красной армии, а также местными жителями был проявлен массовый героизм, определивший ход боёв Сталинградской битвы.

Фото из архива ИА «Высота 102»