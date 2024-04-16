Общество

В Волгоградской области Городищу присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»

Общество 16.04.2024 07:45
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16.04.2024 07:45


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил в региональный парламент законопроект о присвоении звания «Рубеж Сталинградской доблести» ещё одному населённому пункту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в 2024 году почётного наименования будет удостоен город Городище.

Председателем Городищенской районной думы и главой района на имя руководителя региона направлено соответствующее ходатайство. 12 апреля предложение получило одобрение членов специальной комиссии при губернаторе, а пакет согласованных документов был направлен на рассмотрение Волгоградской областной думой.

Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присуждается с 2023 года населённым пунктам Волгоградской области, где во время Великой Отечественной войны развернулись наиболее кровопролитные и стратегически важные сражения. В прошлом году почётного наименования были удостоены Серафимович Котельниково и станица Клетская.

Напомним, во время Сталинградской битвы согласно замыслу советского командования, главный удар по окруженной группировке противника наносился с запада. В результате успешного наступления по территории Городищенского района в сторону Сталинграда, группировка немецко-фашистских войск под командованием Паулюса была разрезана на две части — северную и южную. Оказавшись в безысходной ситуации, южная часть врага сдалась в плен 31 января 1942 года, северная — 2 февраля 1943 года.

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