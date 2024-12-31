«Руки целые, а уши бы надрать»: волгоградские подростки игнорируют запрет пиротехники





В Волгограде, несмотря на строгий запрет использования какой-либо пиротехники, за несколько часов до наступления нового года в спальных районах то и дело взрываются петарды, доставляя дискомфорт сознательным горожанам.

Так, например, о громком хлопке, всполошившем сотни человек, сообщают жители поселка Ангарский. По словам читателей ИА «Высота 102», подросток взорвал петарду во дворе двух девятиэтажек на ул. Тургенева, чем незамедлительно вызвал гнев всех соседей.

– Какой-то паренек взорвал петарду прямо возле подъезда. Шарахнуло так, что соседи многие прильнули к окнам. Поняв, что натворил, парень дал деру к своему подъеду, сияя огоньками на шапке, а вдогонку услышал о себе много "лестного". О чем думают эти дети? А их родители? – задаются вопросом волгоградцы. – Хорошо, хоть руки целые, а не как у парня из Нижнего Новгорода. А вот уши бы ему надрать.

Накануне, напомним, после происшествия в ТЦ Нижнего Новгорода, где 13-летнему ребенку оторвало пальцы руки в результате взрыва петарды, волгоградцев призвали провести с детьми беседы и всеми способами воспрепятствовать использованию ими пиротехники. Применение пиротехнических изделий опасно для здоровья и жизни детей.

Кроме того, напомним, в Волгоградской области с 29 декабря по 9 января введен запрет на использование любой пиротехники. Нарушение запрета предусматривает административную ответственность в виде штрафов до 100 тысяч рублей.