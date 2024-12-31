Гуляем до 2-х: как будут работать трамваи и троллейбусы в Волгограде в новогоднюю ночь

Электротранспорт Волгограда в новогоднюю ночь перейдет на специальный график работы. Последний скоростной трамвай от «Ельшанки» уйдет в 23.08, сообщили V102.RU в администрации города.

Дольше всего в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать троллейбусы. Так, маршруты №8а, №9 и №15а отправятся в завершающие рейсы после 2 часов ночи и проследуют через центральную часть города около 02.30.

Троллейбус №9 после 22.20 от «Детского центра» поедет не до конечной «Нижний поселок ВГТЗ», а увеличит свой маршрут до «Ул. Грамши».

Внесены изменения в работу трамваев. Маршрут №1 от конечной остановки «Детский центр» в сторону Ворошиловского района совершит последний в текущем году рейс в 23.03.

Трамваи маршрутов №10 и №4 продлят свою работу до 2.40. Трамвай №2 отправится от «Детского центра» к «Школе № 36» в 02.30, трамвай маршрута №11 от остановки «Судоверфь» - в 02.30, а скоростной трамвай от «Ельшанки» - в 23.08.

В праздничные дни общественный транспорт будет работать по расписанию выходных дней.