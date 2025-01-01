



То, что нам кажется совершенной обыденностью, для иностранцев нередко становится открытием. Новогодняя баня с пробежкой по снегу, столы, заставленные блюдами на любой вкус, необычные приметы. Как волгоградцы знакомили их с русским колоритом? Какую закуску они считают самой популярной в стране? И кого называют «главным новогодним мужчиной?» Обо всем по порядку – в материале ИА «Высота 102».

Айхам Аль-Тарауна, Иордания: «После прогулок по ледяному городу нас «грели» борщом»





Айхам Аль-Тарауна приехал в Волгоград из Иордании два года назад. Тогда, за месяц до Нового года, будущий стоматолог думал вовсе не о празднике и его традициях. В первую очередь студента поразила волгоградская погода с ее пронизывающим ветром, снегом вперемешку с дождем и резкими температурными «качелями».

– В первые месяцы я откровенно страдал, – улыбается студент ВолгГМУ. – А сейчас уже привык. Новый год я встречал с необыкновенным колоритом. Для меня, человека из достаточно теплой страны, было настоящей экзотикой покататься на катке, слепить снеговика. После прогулок мы согревались борщом и сладостями. Какие же в России вкусные и необычные в подаче десерты – например, торт «Наполеон». Вообще-то я сладкоежка, поэтому в качестве новогоднего подарка мои друзья дарили мне шоколадные батончики. Прекрасно!

По словам Айхама, куда масштабнее Нового года в Иордании отмечают Рождество. Накануне религиозного праздника и христиане, и мусульмане зажигают большие и пышно украшенные елки.

– В России я ощутил такое же всеобщее единение в новогоднюю ночь. Люди радовались празднику, поздравляли всех прохожих и принимали нас, как своих родных, – улыбается Айхам.

Ли Иньи: «Я знаю про знаменитого новогоднего мужчину и его внучку – дочь снега и льда»





До переезда в Россию китаец Ли Иньи отмечал Новый год в конце января. Вместе с семьей он лепил праздничную порцию пельменей, по традиции закладывая в некоторые из них монеты на удачу.

– На Новый год китайская молодежь кланяется старшим, благодаря их за воспитание. А старшие в свою очередь дарят детям красные конверты с деньгами. Они верят, что такой подарок отпугивает злых духов и защищает мир, – рассказывает Иньи. – За четыре года жизни в России я привык к другим подаркам. Например, мы с друзьями вручаем друг другу термосы или одежду. Вещи необязательно должны быть дорогими. Главное, что они заряжены нашими эмоциями и новогодним благословением. Кстати, я слышал, что здесь детям дарит подарки знаменитый новогодний мужчина и его внучка – дочь снега и льда. То есть Дед Мороз и Снегурочка.

За четыре года жизни в Волгограде китайский студент узнал немало истинно русских новогодних традиций. Как-то раз 1 января он даже поехал с друзьями в хамам. Согласитесь, знакомый и уже практически канонический праздничный сюжет? Разве что с нотками иностранной экзотики.

– Высокая температура в самом хамаме, а потом контрастная ледяная вода, чай с десертами. После того, как все закончилось, я ощутил такую легкость в теле. Это было незабываемо, – улыбается Ли Иньи. – А еще в России я научился накрывать праздничный стол. Мой самый уважаемый учитель Сергей Александрович Веремеенко показал мне, как правильно готовить плов, жарить грибы, выпекать блины. Он же рассказал о странном для меня сочетании икры с маслом и хлебом.

Россыпью новогодних салютов волгоградцы вряд ли могли удивить жителя Китая. Или все же могли?

– Я с детства помню, что в Китае фейерверки были очень громкими. По народному преданию этот шум пугал зверя Нянь. В России же праздничные залпы оказались более красочными и зрелищными, – делится впечатлениями Ли Иньи. – На самом деле, все эти декорации вторичны, ведь для меня Новый год всегда давал надежду и становился символом новой жизни. Сейчас я отмечаю этот праздник в Волгограде, рядом со мной много хороших друзей, и я влюблен в этот город, в этот медицинский университет, в этих людей. В новогоднюю ночь я позвоню по видеосвязи своим близким и познакомлю их с прекрасными русскими ребятами.

Мваенга Брюс Панайше, Зимбабве: «Русские друзья сразу повели меня в баню»





В первые годы жизни в России студент из Зимбабве Мваенга Брюс Панайше прошел новогодний «курс молодого бойца». Его новые друзья показали парню весь местный колорит, пригласив в баню с пробежкой по снегу.

– Я родился в Зимбабве, вырос в Намибии и могу сказать, что у русской и африканской культур есть немало схожих черт. На родине мы выходили на улицу за несколько минут до Нового года, отсчитывали время, а после взрывали салюты и петарды. И да, на праздничных столах у нас тоже стояла водка, – улыбается парень. – Мои более религиозные соотечественники традиционно встречали Новый год в церкви, занимаясь тем, что они называют «переходом» или «новогодним крестовым походом». То есть молились, просили у Бога прощения за ошибки и благодарили за то, что начинают жить с чистого листа. Свой первый Новый год в Волгограде я вспоминаю до сих пор. Вместе со своими русскими друзьями я пошел в настоящую баню! С ароматерапией, банными шапками и бегом по снегу каждые 15 минут.

Праздничный стол, еды на котором с лихвой хватило бы на все новогодние каникулы, стал еще одним открытием для иностранца.

– Я впервые съел миску горячего борща и попробовал домашний квас! По правде говоря, такое изобилие на столе стало для меня неожиданностью. После я еще не раз видел новогодние застолья и окончательно убедился – ребята, как же вы любите солёные огурцы (смеется). За пять лет жизни в России я, кажется, привык ко всему – от исламских традиций моих друзей из Чечни, где я жил в первый год после переезда, до правила трех: не смей дарить девушке два цветка. Только один или три!!

Несмотря на то, что погода не балует волгоградцев изобилием снега на Новый год, именно здесь студент из Зимбабве исполнил свою давнюю мечту. Слепил снеговика и сыграл в снежки!

– В Намибии есть пустыня, температура воздуха в которой достигает 45 градусов по Цельсию. Рядом с ней располагается Атлантический океан, но снега в стране не бывает. Поэтому русская погода, которую многие иностранцы воспринимают с негативом, меня приятно удивила. Я обожаю снег. Мне нравится спокойствие зимних улиц. Мне нравится безмятежный зимний вид с балкона моей квартиры. Я всегда мечтал слепить снеговика и сыграть в снежки с друзьями, и после переезда наконец смог осуществить эту мечту.

Виктория Чумакова

Фото: предоставлены героями публикации