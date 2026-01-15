



В Волгоградской области сегодня, 15 января, в селе Терса Еланского района простятся с 50-летним Дмитрием Куликовым, погибшим при выполнении задач специальной военной операции на Донбассе.

Как рассказали земляки погибшего воина, разведчик-сапер Дмитрий Куликов прошел боевой путь в составе разведывательного отделения штурмовой роты мотострелкового батальона.

– Он выполнял сложные задачи в самом горячем участке фронта. Героически сражаясь за Родину, за то, чтобы мир наконец наступил. Дмитрий навсегда останется в памяти и в героической истории нашей страны. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего Героя, – говорится в некрологе, опубликованном сообществом «Сердце Елани».

Прощание с геройски погибшим бойцом пройдет в Терсе с 15.00.