11 учителям в Волгоградской области выдадут по 1 млн рублей





В Волгоградской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель». По данным комитета образования и науки Волгоградской области, в 2026 году вакантные места займут 11 человек по итогам конкурсного отбора, который продлится до 15 апреля. Каждый из 11 победителей получит по 1 миллиону рублей.

Новые специалисты поедут работать в школы Быковского, Городищенского, Дубовского, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, Клетского, Котовского и других районов региона. Заявки принимаются от педагогов в возрасте до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием. Также в отборе могут принять участие студенты выпускных курсов профильных учреждений среднего и высшего образования.

Открыты вакансии для учителей математики, русского языка и литературы, английского языка, истории и обществознания, а также химии, физической культуры и начальных классов.

Напомним, одним из условий программы является отработка в конкретной школе в течение пяти лет.

Справка. с 2020 по 2025 годы в программе «Земский учитель» в Волгоградской области приняли участие 92 человека — все они получили выплаты в размере 1 млн рублей.



