Маньяка-каннибала Спесивцева из психбольницы Камышина ждет новый суд





Дочь одной из жертв новокузнецкого маньяка-каннибала Александра Спесивцева потребовала в суде заменить наказание убийце ее матери со специализированного лечения на пожизненное. Также Татьяна, которой был всего годик, когда маньяк расправился с ее мамой, предъявила иск о денежной компенсации за проведенное без родного человека детство, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Дочь одной из жертв новокузнецкого маньяка-каннибала Александра Спесивцева потребовала в суде заменить наказание убийце ее матери со специализированного лечения на пожизненное. Также Татьяна, которой был всего годик, когда маньяк расправился с ее мамой, предъявила иск о денежной компенсации за проведенное без родного человека детство, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Напомним, Новокузнецкий маньяк Спесивцев орудовал в девяностых годах. Он вместе со своей матерью заманивал детей, подростков и женщин в свою квартиру, где зверски расправлялся со своими жертвами и даже употреблял их в пищу. Напомним, Новокузнецкий маньяк Спесивцев орудовал в девяностых годах. Он вместе со своей матерью заманивал детей, подростков и женщин в свою квартиру, где зверски расправлялся со своими жертвами и даже употреблял их в пищу.

Его удалось вычислить случайно. В квартире, где творились страшные преступления, произошел засор канализации, однако семейка маньяков не открывала двери. Когда их выломали, там нашли там останки жертв. Его удалось вычислить случайно. В квартире, где творились страшные преступления, произошел засор канализации, однако семейка маньяков не открывала двери. Когда их выломали, там нашли там останки жертв.

Всего было доказано 20 убийств, совершенных Спесивцевым, однако не исключено, что их было больше.

Суд отправил Спесивцева на лечение в психиатрическую больницу закрытого типа в Камышине Волгоградской области, где он находится уже около двадцати лет. Суд отправил Спесивцева на лечение в психиатрическую больницу закрытого типа в Камышине Волгоградской области, где он находится уже около двадцати лет.

Дочь убитой маньяком женщины считает, что он изображает из себя психбольного, и считает, что серийный убийца должен закончить свою жизнь в более суровых условиях. Дочь убитой маньяком женщины считает, что он изображает из себя психбольного, и считает, что серийный убийца должен закончить свою жизнь в более суровых условиях.



