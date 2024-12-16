Участника СВО из Волгоградской области наградили медалью Жукова





Житель Жирновского района Волгоградской области награжден медалью Жукова за боевые заслуги в ходе специальной военной операции. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил в своем Telegram-канале глава района Петр Мармуров.

Награды был удостоен сержант Рамазанов Ызбассар Шукургалиевич.

- Мы гордимся тем, что среди нас есть такие смелые и решительные люди, как сержант Рамазанов, готовые встать на защиту Родины и ее ценностей. Их подвиги вдохновляют нас и укрепляют веру в светлое будущее России, - сообщил в соцсетях

Справка. Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, а также за отличные показатели в боевой подготовке.

Фото: Петр Мармуров / tg.me