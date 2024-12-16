Общество

Участника СВО из Волгоградской области наградили медалью Жукова

Общество 16.12.2024 13:25
0
16.12.2024 13:25


Житель Жирновского района Волгоградской области награжден медалью Жукова за боевые заслуги в ходе специальной военной операции. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил в своем Telegram-канале глава района Петр Мармуров. 

Награды был удостоен сержант Рамазанов Ызбассар Шукургалиевич. 

- Мы гордимся тем, что среди нас есть такие смелые и решительные люди, как сержант Рамазанов, готовые встать на защиту Родины и ее ценностей. Их подвиги вдохновляют нас и укрепляют веру в светлое будущее России, - сообщил в соцсетях 

Справка. Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, а также за отличные показатели в боевой подготовке.

Фото: Петр Мармуров / tg.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.12.2024 16:07 Реклама
Общество 16.12.2024 16:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.12.2024 16:03
Общество 16.12.2024 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 14:35
Общество 16.12.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 14:19
Общество 16.12.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 13:44
Общество 16.12.2024 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 13:29
Общество 16.12.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 13:23
Общество 16.12.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 11:30
Общество 16.12.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 11:18
Общество 16.12.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 10:34
Общество 16.12.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 10:19
Общество 16.12.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 09:48
Общество 16.12.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 09:48
Общество 16.12.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 09:40
Общество 16.12.2024 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2024 09:36 Реклама
Общество 16.12.2024 09:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:26
Волгоградский облсуд ужесточил приговор директору антикафе за травму мальчика на квестеСмотреть фотографии
16:07
«Виво Маркет» стал лауреатом XIV ежегодной премии «Время Инноваций»Смотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области пенсионер перевел лжеполицейским 1 млн рублейСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области минимальный взнос на капремонт установят на 3 годаСмотреть фотографии
14:35
В Госдуме задумались о введении продуктовых карт для россиянСмотреть фотографии
14:25
Под Волгоградом поймали браконьера с тушами косули и зайцаСмотреть фотографии
14:19
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО стрелком Наири СаргсяномСмотреть фотографии
13:44
Фроловчанка поплатится за оскорбительные сообщения в мессенджереСмотреть фотографии
13:29
Водителей предупредили о снегопаде и тумане на трассе Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде водитель «пятнашки» отсидит пять суток за тонировкуСмотреть фотографии
13:25
Участника СВО из Волгоградской области наградили медалью ЖуковаСмотреть фотографии
13:24
«Мы твердо стоим на ногах»: компания «Синара-Девелопмент» подвела итоги и рассказала о планах на будущееСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде трамвайную остановку «Ул. Краснознаменская» перенесли ближе к ул. ГолубинскойСмотреть фотографии
12:52
«В него вселился другой человек»: в Котово арестовали подозреваемого в смерти пациента ПНИ санитараСмотреть фотографии
11:54
Только 11% волгоградских семей могут позволить недорогое авто в кредитСмотреть фотографии
11:41
Угрожавшему энергетикам оружием пенсионеру дали 1,5 года условно в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
Сошедшую с ума волгоградку осудят за убийство и сожжение сожителяСмотреть фотографии
11:18
Маньяка-каннибала Спесивцева из психбольницы Камышина ждет новый судСмотреть фотографии
10:34
Волгоградка сорвала разбойное нападение с мачете на собственный домСмотреть фотографии
10:19
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи с кончиной Тамары КолбасинойСмотреть фотографии
10:08
На трассе под Волгоградом Audi вылетела в кювет: пятеро в больницеСмотреть фотографии
10:06
Минтруд: 28 декабря не будет сокращенным рабочим днемСмотреть фотографии
10:06
«Выжили благодаря капитану»: члены экипажа танкера «Волгонефти 239» рассказали о повреждении суднаСмотреть фотографии
09:48
69% волгоградцев поддержали закон о детях мигрантовСмотреть фотографии
09:48
Саратовский молкомбинат поставлял фальсификат молока в соцучреждения ВолгоградаСмотреть фотографии
09:40
«Крымский мост» выведут из сумрака в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
Красиво, даже очень: билайн предложил пять идей для новогодних путешествий по Югу РоссииСмотреть фотографии
08:48
В Котово закрыли люк после ЧП с 3-летним ребенкомСмотреть фотографии
08:16
Задержанному под Волгоградом мигранту грозит до 20 лет за пакет с «гремучей» смесьюСмотреть фотографии
08:11
В подвале финуправления Волгограда сделают защитное укрытиеСмотреть фотографии
 