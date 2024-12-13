



12 декабря в Еланском районе Волгоградской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей Hyundai. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась во второй половине дня на фоне ухудшения погодных условий.

- В 13:50 на 3 км подъезда к р.п. Елань от автодороги «Жирновск - Вешенская» произошло столкновение автомашин Hyundai и «АФ-47432В», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам произошло практически лобовое столкновение грузовиков. Кабина рефрижератора, перевозящего продукты от удара оказалась серьёзно искорёжена.

Отметим, в результате ДТП водитель «АФ-47432В» получил травмы и был госпитализирован прибывшими врачами в одну из ближайших больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области