Общество

В Волгограде ликвидировали несанкционированную свалку в Дзержинском районе

Общество 13.12.2024 09:40
0
13.12.2024 09:40


В Дзержинском районе Волгограда с завидной периодичностью образуется несанкционированная свалка на улице Трехгорная, 19В. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального оператора «ЭкоЦентр», в нескольких метрах от многоквартирных домов жители ближайшего частного сектора самовольно выгружают стройматериалы и другие отходы.

 
– На сегодняшний день это несанкционированная свалка. Ранее площадка была, но по требованию местных жителей, была ликвидирована. После появления новых многоквартирных домов, возникла необходимость ее возвращения на старое место. К компании обратилась администрация Дзержинского района, чтобы зачистить свалочный очаг по этому адресу. После внесения ее в реестр, оператор начнет вывозить отходы согласно графику требования СанПиНа, – рассказал о ситуации первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.
Чтобы расчистить свалку сотрудники регоператора на месте с помощью спецтехники ликвидировали накопившиеся за долгое время отходы. В скором времени площадку приведут в порядок и установят контейнеры для коммунальных отходов. 
– Сейчас контейнерная площадка относится к многоквартирному дому №19 по улице Трехгорной. Управляющей компанией направлены в адрес органов местного самоуправления документы по включению площадки в реестр лицензии. В будущем она будет закреплена за многоквартирным домом. Ее содержание будет оплачиваться жителями, – пояснил генеральный директор УК «Единая дирекция по управлению многоквартирными домами» Веселовский Станислав.
Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.12.2024 13:05
Общество 13.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 12:57
Общество 13.12.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 10:12
Общество 13.12.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 08:25
Общество 13.12.2024 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 20:32
Общество 12.12.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 19:46
Общество 12.12.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 18:39
Общество 12.12.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 17:00
Общество 12.12.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 15:53
Общество 12.12.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 15:23
Общество 12.12.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 13:48
Общество 12.12.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 13:20
Общество 12.12.2024 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2024 13:05
Общество 12.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 12:27
Общество 12.12.2024 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 12:27 Реклама
Общество 12.12.2024 12:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:29
ДТП и «конские» цены на такси: как Волгоград встретил пробный снегопадСмотреть фотографии
13:08
Очевидцы засняли массовое ДТП с фурой «Магнит» на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Ж/д переезд в Ленинском районе закроют 17 декабряСмотреть фотографии
12:57
Фирму из Черкесска включили в РНП из-за срыва расчистки АхтубыСмотреть фотографии
12:44
УФСБ: начальница почты незаконно открыла банковские счета, желая угодить начальствуСмотреть фотографии
12:29
Массовые аварии вызвали пробки на нечищенной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:17
Вопрос ребром: Андрей Бочаров поручил создать план модернизации ЖКХ Волгограда и областиСмотреть фотографии
11:50
В Михайловке очевидцы спасли провалившихся под лёд четверых школьниковСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом вынесли приговор водителю, задавившему в пьяном угаре двух школьницСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Иномарка насмерть сбила пешехода на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:46
В Волжском на заправке обнаружен труп 57-летнего мужчиныСмотреть фотографии
10:12
«Житница юга России»: учёные ВНИРО прогнозируют рост рыбных запасов Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Под Волгоградом на фоне ухудшении погоды столкнулись два грузовика HyundaiСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом осудили забившего до смерти знакомого рецидивистаСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде ликвидировали несанкционированную свалку в Дзержинском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
В обесточенных домах ЖК «Комарово» в Волгограде люди застряли в лифтахСмотреть фотографии
08:46
ЖК «Комарово» в Волгограде в пятницу тринадцатого остался без светаСмотреть фотографии
08:25
Снежный шторм и мороз до -14 прогнозируют на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:44
Гандболисты «Каустика» проиграли «Динамо» и вылетели из Кубка РоссииСмотреть фотографии
21:33
Волгоградца посадили на 1,5 года за удар водителя в челюстьСмотреть фотографии
20:32
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Денисом ДьяковымСмотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом в лесу нашли тело 12-летнего мальчикаСмотреть фотографии
19:46
В Волгограде суд заставил поликлинику №28 обеспечить лекарствами ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
19:20
В Городище нашли уголовный состав при проверке опасной нефтебазыСмотреть фотографии
19:08
Под Волгоградом в озере ищут тело пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
18:39
Дали заднюю? В Волгограде чиновники рассказали о причинах запуска и приостановки транспортной реформыСмотреть фотографии
18:20
В обойме прибыло: в Волгограде депутаты одобрили глав облкомбезопасности и облкомзакупкиСмотреть фотографии
17:31
Попков удержится в кресле руководителя ОблспорткомитетаСмотреть фотографии
17:27
«Мы его только выбрали»: под Волгоградом похоронили молодого главу поселенияСмотреть фотографии
17:00
Путин вручил Александре Пахмутовой медаль Героя ТрудаСмотреть фотографииCмотреть видео
 