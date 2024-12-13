Общество 13.12.2024 09:40
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13.12.2024 09:40
В Дзержинском районе Волгограда с завидной периодичностью образуется несанкционированная свалка на улице Трехгорная, 19В. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального оператора «ЭкоЦентр», в нескольких метрах от многоквартирных домов жители ближайшего частного сектора самовольно выгружают стройматериалы и другие отходы.
– На сегодняшний день это несанкционированная свалка. Ранее площадка была, но по требованию местных жителей, была ликвидирована. После появления новых многоквартирных домов, возникла необходимость ее возвращения на старое место. К компании обратилась администрация Дзержинского района, чтобы зачистить свалочный очаг по этому адресу. После внесения ее в реестр, оператор начнет вывозить отходы согласно графику требования СанПиНа, – рассказал о ситуации первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.
Чтобы расчистить свалку сотрудники регоператора на месте с помощью спецтехники ликвидировали накопившиеся за долгое время отходы. В скором времени площадку приведут в порядок и установят контейнеры для коммунальных отходов.
– Сейчас контейнерная площадка относится к многоквартирному дому №19 по улице Трехгорной. Управляющей компанией направлены в адрес органов местного самоуправления документы по включению площадки в реестр лицензии. В будущем она будет закреплена за многоквартирным домом. Ее содержание будет оплачиваться жителями, – пояснил генеральный директор УК «Единая дирекция по управлению многоквартирными домами» Веселовский Станислав.
Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»
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