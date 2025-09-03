



В Волгограде СК и прокуратура вынуждены были вмешаться в деятельность ООО «Торговый дом Корунд Юг». Организация задолжала за полгода мастеру участка 500 тыс. рублей.

- С самого начала трудоустройства сроки выдачи зарплаты периодически нарушались, а впоследствии деньги и вовсе перестали перечисляться работнику, в связи с чем в июне 2024 года он принял решение об увольнении, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

В судебном порядке на компанию была возложена обязанность выплатить зарплату сотруднику, однако и это не повлияло на директора.

- Даже решение суда не побудило коммерсанта погасить долг, размер которого составляет полмиллиона рублей. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации показал, что в период образования задолженности, а также в последующие месяцы на счетах фирмы имелись более шести с половиной миллионов рублей, которые в нарушение законодательства расходовались на хозяйственные нужды, - добавили в Следкоме.

Отметим, по факту полной невыплаты зарплаты в отношении директора ООО «Торговый дом Корунд Юг» возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до трёх лет тюрьмы.