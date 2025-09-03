В Минэкономразвития отрапортовали о замедлении инфляции до 8,28%





С 26 августа по 1 сентября в России эксперты зафиксировали снижение темпов инфляции с 8,43% до 8,28%. По данным Минэкономразвития, которые приводит «Парламентская газета», такая динамика в первую очередь связана с ощутимым снижением цен на продукты питания и в первую очередь – на сезонные овощи.

- Заметно подешевела плодоовощная продукция (-3,2%). Картофель подешевел на 6,9%, морковь — на 7,2%, лук — на 5,5%, капуста — на 5,7%, помидоры — на 2,9%, огурцы — на 2,2%, - приводят данные журналисты.

В целом же за неделю средняя стоимость продуктов питания снижалась на 0,18%.

Отметим, при этом ценники на непродовольственные товары продемонстрировали исключительную стабильность – изменений экспертами зафиксировано не было.