Волгоградец через суд обязал чиновников обустроить 23 остановки





В Волгограде до конца октября 2025 года должны появиться ещё 23 остановочные площадки, оборудованные по всем правилам навесом, лавочкой и урной. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение было вынесено Краснооктябрьским районным судом.

С соответствующим иском к муниципальному предприятию «Северное» обратился один из местных жителей. Волгоградец регулярно пользовался автобусами №№ 21, 25, 59, 8с, 10с и троллейбусом № 9, при этом далеко не все остановочные пункты для посадки и высадки пассажиров на территории Краснооктябрьского района надлежащим образом оборудованы. Многие не соответствуют действующему в стране ГОСТу.

При этом ситуация с годами не меняется, напротив, уже имеющая инфраструктура постепенно ветшает.

Бездействие властей и вынудило обратиться горожанина в суд. Последний исковые требования в основной части поддержал, обязав администрацию Волгограда оборудовать навесом, скамейками для ожидания и урнами остановки: «ул. Чайковского» (при движении в обоих направлениях), «ул. Мичурина» (при движении в обоих направлениях), «ул. Менделеева» (при движении в обоих направлениях), «ул. 39-я Гвардейская» (при движении в обоих направлениях), «Газовая» (при движении из Краснооктябрьского в Тракторозаводской район), «проспект Металлургов» (при движении из Центрального в Краснооктябрьский район), «ул. Богунская» (при движении из Краснооктябрьского в Тракторозаводской район), «магазин Медтехники» (при движении в обоих направлениях), «ул. Хользунова» (при движении из Тракторозаводского в Краснооктябрьский район), «ул. Титова» (при движении из Краснооктябрьского в Тракторозаводской район), «ЖКО» (при движении в обоих направлениях), «ул. Ватутина» (при движении в обоих направлениях), «поселок Горный» (при движении в обоих направлениях), «кинотеатр «Старт» (при движении в обоих направлениях).

На то, чтобы провести работу над ошибками, судом отведено муниципалитету 12 месяцев.

Напомним, ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о том, что администрация Волгограда решила обновить установленный несколько лет назад остановочный павильон на ул. Краснознаменская Центрального района. Сооружение здесь не простояло и пяти лет. При подготовке материала редакция запрашивала у властей информацию, какое количество остановок существует в городе и какое из них пока не оборудовано надлежащим образом, однако в пресс-службе мэрии от ответа воздержались.

Фото из архива ИА «Высота 102»