Под Волгоградом подросток на «десятке» протаранил пост ДПС





7 декабря в Камышине Волгоградской области несовершеннолетний пострадал в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», поздней ночью подросток на полной скорости влетел в пост ДПС.

- В 00:30 17-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», двигаясь по ул. Рязано-Уральская, не справился с управлением и совершил наезд на здание, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате аварии несовершеннолетний был травмирован. Прибывшие на место медики доставили его в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются Госавтоинспекцией.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»