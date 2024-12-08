Происшествия

Под Волгоградом подросток на «десятке» протаранил пост ДПС

Происшествия 08.12.2024 09:51
0
08.12.2024 09:51


7 декабря в Камышине Волгоградской области несовершеннолетний пострадал в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», поздней ночью подросток на полной скорости влетел в пост ДПС.

- В 00:30 17-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», двигаясь по ул. Рязано-Уральская, не справился с управлением и совершил наезд на здание, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате аварии несовершеннолетний был травмирован. Прибывшие на место медики доставили его в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются Госавтоинспекцией.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.12.2024 15:58
Происшествия 07.12.2024 15:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2024 15:01
Происшествия 07.12.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2024 13:57
Происшествия 07.12.2024 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2024 12:23
Происшествия 07.12.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2024 09:32
Происшествия 07.12.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2024 09:13
Происшествия 07.12.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2024 16:54
Происшествия 06.12.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2024 13:05
Происшествия 06.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2024 11:50
Происшествия 06.12.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2024 07:47
Происшествия 06.12.2024 07:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2024 16:56
Происшествия 05.12.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2024 13:11
Происшествия 05.12.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2024 21:08
Происшествия 04.12.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2024 15:53
Происшествия 04.12.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2024 12:37
Происшествия 04.12.2024 12:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:05
В Госдуме хотят спасти пчёл от вымирания с помощью химического манёвраСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом подросток на «десятке» протаранил пост ДПССмотреть фотографии
09:26
Глава волгоградского УЭБиПК рассказал, сколько коррупционеров поймали за год сотрудникиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде выделили ещё 2 млн рублей на новогоднее украшение улицСмотреть фотографии
08:06
Росстат зафиксировал минимальный отток населения из Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:35
Под Волгоградом оштрафовали дорожника за оставшийся без колес автомобильСмотреть фотографии
20:55
В Волгоградской области ввели желтый уровень опасности из-за вьюгиСмотреть фотографии
20:06
«Переходим на батат?»: цены на картофель в Волгограде догоняют экзотического родственника из ВьетнамаСмотреть фотографии
18:56
Схемы старые, но рабочие: как накануне Нового года мошенники обкрадывают покупателейСмотреть фотографии
18:33
Бастрыкин поручил разобраться с падением в люк 3-летнего жителя КотовоСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде стартовал чемпионат области по настольному теннисуСмотреть фотографии
17:18
В Камышине простятся с волонтером СВО Мариной СавельевойСмотреть фотографии
16:48
Народный фронт начинает прием вопросов для прямой линии Владимира ПутинаСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде Лада Гранта ночью снесла столб: двое в больницеСмотреть фотографии
15:36
«Зачастую результат лечения превосходит ожидания»: волгоградца номинировали на звание лучшего онколога страныСмотреть фотографии
15:01
В центре Волгограда на остановке скончался мужчинаСмотреть фотографии
14:34
Бастрыкин взял на контроль дом с фекальным подвалом в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:57
Тело рабочего нашли в туалете на предприятии под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:57
В Волжском двое грабителей пропили отобранный у прохожего телефонСмотреть фотографии
12:23
В жестком ДТП около ДК «Патриот» в Волгограде пострадали двоеСмотреть фотографии
11:47
МегаФон получил премию «#Мы вместе - 2024»Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде задержали 17-летнего курьера мошенниковСмотреть фотографии
11:06
Замерзающая с ребенком-инвалидом в послевоенном доме волгоградка попросила помощи БастрыкинаСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области из-за угрозы АЧС ликвидируют 62 кабанаСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде чествовали лучших по профессииСмотреть фотографии
09:32
69-летний волгоградец с провалами в памяти потерялся на шоссе АвиаторовСмотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом потушили камыш на площади 1 гаСмотреть фотографии
08:45
С погибшим на СВО нефтяником Евгением Приписновым простились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:59
«Себе отключите»: в Михайловке соцучреждения остаются без света из-за долговСмотреть фотографии
07:18
11 домашних матчей «Ротора» вошли в топ-30 по посещаемости в Первой лигеСмотреть фотографии
 