Бастрыкин взял на контроль дом с фекальным подвалом в Волгограде





Следователи начали проверку по бездействию УК, которая довела дом в Тракторозаводском районе Волгограда до затопления нечистотами. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, поводом поступило обращение к главе следственного комитета Александра Бастрыкина жителей двухэтажки 1958 года постройки. Следователи начали проверку по бездействию УК, которая довела дом в Тракторозаводском районе Волгограда до затопления нечистотами. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, поводом поступило обращение к главе следственного комитета Александра Бастрыкина жителей двухэтажки 1958 года постройки.

Однако в УК игнорируют жалобы жильцов. В СМИ также сообщалось, что в одной из квартир на первом этаже дома живет инвалид первой группы, которая вынуждена дышать зловонными испарениями.





Напомним, сегодня, 7 декабря, Александр Бастрыкин также поручил провести проверку по обращению жителей одного из домов поселка 4-й участок в Волгограде, сообщивших о невыносимых условиях существования в аварийной двухэтажке.

Капремонт в доме №11 ни разу не проводился, в результате коммуникации находятся в изношенном состоянии. А с июня этого года подвал периодически топит канализационными стоками, к тому же с ноября в двухэтажке нет воды.В стенах строения образовались трещины, кирпичная кладка стала разрушаться, в квартирах появились сырость, плесень, неприятный запах и насекомые.