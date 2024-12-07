Общество

Бастрыкин взял на контроль дом с фекальным подвалом в Волгограде

Общество 07.12.2024 14:34
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07.12.2024 14:34


Следователи начали проверку по бездействию УК, которая довела дом в Тракторозаводском районе Волгограда до затопления нечистотами. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, поводом поступило обращение к главе следственного комитета Александра Бастрыкина жителей двухэтажки 1958 года постройки.
Капремонт в доме №11  ни разу не проводился, в результате коммуникации находятся в изношенном состоянии. А с июня этого года подвал периодически топит канализационными стоками, к тому же с ноября в двухэтажке нет воды.  
В стенах строения образовались трещины, кирпичная кладка стала разрушаться, в квартирах появились сырость, плесень, неприятный запах и насекомые.
Однако в УК игнорируют жалобы жильцов. В СМИ также сообщалось, что в одной из квартир на первом этаже дома живет инвалид первой группы, которая вынуждена дышать зловонными испарениями.
Напомним, сегодня, 7 декабря, Александр Бастрыкин также поручил провести проверку по обращению жителей одного из домов поселка 4-й участок в Волгограде, сообщивших о невыносимых условиях существования в аварийной двухэтажке.
Фото V102.RU (архив)

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