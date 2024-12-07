Бастрыкин взял на контроль дом с фекальным подвалом в Волгограде

В стенах строения образовались трещины, кирпичная кладка стала разрушаться, в квартирах появились сырость, плесень, неприятный запах и насекомые.
Общество 07.12.2024 14:34
0
07.12.2024 14:34
В стенах строения образовались трещины, кирпичная кладка стала разрушаться, в квартирах появились сырость, плесень, неприятный запах и насекомые.
Следователи начали проверку по бездействию УК, которая довела дом в Тракторозаводском районе Волгограда до затопления нечистотами. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, поводом поступило обращение к главе следственного комитета Александра Бастрыкина жителей двухэтажки 1958 года постройки.Капремонт в доме №11 ни разу не проводился, в результате коммуникации находятся в изношенном состоянии. А с июня этого года подвал периодически топит канализационными стоками, к тому же с ноября в двухэтажке нет воды.
В стенах строения образовались трещины, кирпичная кладка стала разрушаться, в квартирах появились сырость, плесень, неприятный запах и насекомые.
Однако в УК игнорируют жалобы жильцов. В СМИ также сообщалось, что в одной из квартир на первом этаже дома живет инвалид первой группы, которая вынуждена дышать зловонными испарениями.
Напомним, сегодня, 7 декабря, Александр Бастрыкин также поручил провести проверку по обращению жителей одного из домов поселка 4-й участок в Волгограде, сообщивших о невыносимых условиях существования в аварийной двухэтажке.Фото V102.RU (архив)
В Волгоградской области из-за угрозы АЧС ликвидируют 62 кабана07.12.2024 10:09
Общество 07.12.2024 10:09
В Волгограде чествовали лучших по профессии07.12.2024 10:03
Общество 07.12.2024 10:03
С погибшим на СВО нефтяником Евгением Приписновым простились в Волгоградской области07.12.2024 08:45
Общество 07.12.2024 08:45
«Себе отключите»: в Михайловке соцучреждения остаются без света из-за долгов07.12.2024 07:59
Общество 07.12.2024 07:59
Волжская ГЭС с 11 декабря снизит сбросы воды06.12.2024 21:43
Общество 06.12.2024 21:43
Сильный ветер и гололедицу пообещали на выходных в Волгоградской области06.12.2024 21:15
Общество 06.12.2024 21:15
Жильцам дома на ул. Мира в Волгограде пересчитают плату за отопление06.12.2024 17:53
Общество 06.12.2024 17:53
В Волгограде участникам СВО передали внедорожники и седаны для боевых задач06.12.2024 17:24
Общество 06.12.2024 17:24
И пяти годиков не исполнилось. В Волгограде решили переделать остановку на ул. Краснознаменской06.12.2024 16:45
Общество 06.12.2024 16:45
Школьное кафе: в школе №113 ввели новый формат питания06.12.2024 15:27 Реклама
Общество 06.12.2024 15:27 Реклама
Россияне из-за нехватки средств чаще ездят на дряхлеющих автомобилях06.12.2024 14:11
Общество 06.12.2024 14:11
В Госдуме возмутились попыткой окружения Пака свалить на врачей смерть Екатерины Буравлёвой06.12.2024 10:05
Общество 06.12.2024 10:05
В Волгоградской области обнаружили 22,5 тонны небезопасного меда06.12.2024 09:47
Общество 06.12.2024 09:47
Под Волгоградом вручили ордена родным пятерых погибших на СВО бойцов06.12.2024 08:22
Общество 06.12.2024 08:22
Морозы до -11 идут на Волгоградскую область06.12.2024 07:26
Общество 06.12.2024 07:26