В Волгограде вернули свет в обесточенные ЖК на Семи ветрах

Напомним, ранее V102.RU сообщало, что без света неожиданно остались многоквартирные дома в ЖК «Снегири», «Галактика», «Чайка» на улице 8-ой воздушной армии, а также высотки на Расула Гамзатова.
Напомним, ранее V102.RU сообщало, что без света неожиданно остались многоквартирные дома в ЖК «Снегири», «Галактика», «Чайка» на улице 8-ой воздушной армии, а также высотки на Расула Гамзатова.
Оставшегося без хозяина «Хатико» привезли в волгоградский приют05.12.2024 20:59
Волгоградская облдума поддержала новые требования к детям мигрантов05.12.2024 20:20
В Волгограде прошло вручение дипломов выпускникам-заводчанам05.12.2024 19:13
Кинотеатру быть: в Волгограде одобрили проект восстановления «Юбилейного»05.12.2024 16:54
В Волгограде независимые эксперты одобрили проект восстановления бывшего кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе. Как сообщает V102.RU, проектная документация была разработана волгоградской специализированной организацией. Перед разработкой проекта, специалисты тщательно обследовали объект...