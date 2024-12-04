Общество

В Волгограде речные трамвайчики завершили судоходный сезон

Общество 04.12.2024 11:17
0
04.12.2024 11:17


В Волгограде речные трамвайчики завершили судоходный сезон. Как сообщает ИА «Высота 102», 4 декабря прекращаются пассажирские перевозки по маршруту «Волгоград — Щучий проран — Культбаза».

Ранее власти сообщили об окончании работы муниципальных речных маршрутов «Волгоград — Островная», «Тулака — Сарпинский», «Обувная фабрика — Сарпинский», «Красноармейск — Вязовая Грива» и «Волгоград — Зайчики». Традиционно они функционировали с марта по ноябрь.

В настоящее время переправиться через Волгу можно, лишь воспользовавшись круглогодичным маршрутом «Руднева — Сарпинский».

Отметим, за минувший судоходный сезон речные трамвайчики перевезли свыше 324,6 тыс. пассажиров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.12.2024 12:42
Общество 04.12.2024 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2024 10:50
Общество 04.12.2024 10:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.12.2024 09:43
Общество 04.12.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2024 09:31
Общество 04.12.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 21:49
Общество 03.12.2024 21:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 20:24
Общество 03.12.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 20:19
Общество 03.12.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 19:06
Общество 03.12.2024 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 18:05
Общество 03.12.2024 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 17:17
Общество 03.12.2024 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 16:55
Общество 03.12.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 15:58
Общество 03.12.2024 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 13:27
Общество 03.12.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 13:10
Общество 03.12.2024 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2024 12:31
Общество 03.12.2024 12:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
В Волгограде вахтовик отдал рекордные 19 млн рублей мошенникамСмотреть фотографии
12:37
Дикие кабаны бесстрашно прошлись по хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Бочаров продлил полномочия замгубернатора Геннадия ШевцоваСмотреть фотографии
12:03
В регионе России создадут спецсчет для пожертвований бизнеса на СВОСмотреть фотографии
11:40
В районе Волгоградской области мужчина погиб при пожаре в частном домеСмотреть фотографии
11:28
Волгоградский 17-летний боец стал серебряным призером первенства мира по ММАСмотреть фотографии
11:24
T2 оценила технологичные разработки волгоградских студентовСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде речные трамвайчики завершили судоходный сезонСмотреть фотографии
11:11
«А как же десятки камер?»: полиция Волгограда ищет изуродовавших арт-объект вандаловСмотреть фотографии
10:50
После ареста счетов волгоградка погасила 600-тысячный долг за светСмотреть фотографии
10:35
Полузащитник «Ротора» Владислав Тюрин получил серьезную травму спиныСмотреть фотографии
10:26
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели детей-инвалидов от ветрянкиСмотреть фотографии
10:07
Новостройки в Волгограде подешевели почти на 5%Смотреть фотографии
09:49
Таджичка фиктивно записала волгоградца в отцы своего ребенкаСмотреть фотографии
09:43
В Волжском Skoda Octavia сбила пешехода и влетела в микроавтобусСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде сократили маршрут движения трамваев из-за аварии на подстанцииСмотреть фотографии
09:15
Экс-начальник волгоградской ГИБДД пошел под суд за взятку автосервисомСмотреть фотографии
08:36
Убившую двоих детей инфекцию нашли у сотрудника интерната под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде в утренний час пик остановились трамваиСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде простятся с Екатериной Буравлевой, задавленной водителем BMWСмотреть фотографии
21:15
В Волжском юный геймер задонатил мошеннику с карты мамы 69 тыс. рублейСмотреть фотографии
20:24
В облкомздраве прокомментировали гибель воспитанников интерната под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:19
Пальцы веером: в Волгограде вандалы изуродовали символ Крымской весныСмотреть фотографии
19:57
В «Роторе» оценили итоги первой части сезона и простились с двумя футболистамиСмотреть фотографии
19:06
В Волгоградской области введён жёлтый уровень опасности из-за непогодыСмотреть фотографии
18:41
После ЧП в Анталье эвакуировали пассажиров самолета в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
18:05
«Бизнес есть бизнес»: цены на новогодние ели и сосны за год выросли в Волгограде на 15%Смотреть фотографии
17:17
В России промышленных «самогонщиков» вычислят по спутниковым снимкамСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде суд обязал сторонников домашних родов показать младенца врачамСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде массовая авария парализовала работу трамваевСмотреть фотографииCмотреть видео
 