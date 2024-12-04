В Волгограде речные трамвайчики завершили судоходный сезон. Как сообщает ИА «Высота 102», 4 декабря прекращаются пассажирские перевозки по маршруту «Волгоград — Щучий проран — Культбаза».
Ранее власти сообщили об окончании работы муниципальных речных маршрутов «Волгоград — Островная», «Тулака — Сарпинский», «Обувная фабрика — Сарпинский», «Красноармейск — Вязовая Грива» и «Волгоград — Зайчики». Традиционно они функционировали с марта по ноябрь.
В настоящее время переправиться через Волгу можно, лишь воспользовавшись круглогодичным маршрутом «Руднева — Сарпинский».
Отметим, за минувший судоходный сезон речные трамвайчики перевезли свыше 324,6 тыс. пассажиров.