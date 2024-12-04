Первую метель спрогнозировали синоптики в Волгограде





В Волгограде до конца текущей недели ожидается понижение дневной температуры, первый обильный снег и даже, возможно, метель. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз регионального ЦГМС, снегопады возможны в областном центре 7 декабря, в субботу.

В четверг, 5 декабря, в городе на Волге погода не изменится, по сравнению с началом недели. Днем ожидается сухая погода, столбики термометров на улице покажут до -3º. Такая же картина сохранится и 6 декабря в Волгограде.

Изменения погоды прогнозируют в Волгоградском ЦГМС в ночь на 7 декабря. Днем возможна метель.

– Ночью ожидается небольшой снег, днем осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-восточный с порывами до 18 м/с. Температура воздуха днём – до -3º, – говорится в прогнозе.