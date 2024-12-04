



В Волгоградской области в обозримом будущем могут выделить средства на вакцинацию детей от вируса папилломы человека (ВПЧ), который чаще всего называют причиной рака шейки матки у женщин. О том, что власти задумались над приобретением дорогостоящей вакцины, ИА «Высота 102» стало известно в облкомздраве.

Как сообщает информагентство, осенью 2024 года в Волгограде запустили анонимное анкетирование, в ходе которого его организаторы попытались выяснить, известно ли жителям о существовании «волшебной» вакцины от рака шейки матки и воспользовались бы ей родители девочек-подростков в случае, если бы такая вакцина была доступна бесплатно. В частности, с просьбой заполнить такие анкеты обратились к волгоградским школьницам и их родителям.





В то время, пока дети ставили галочки в анкете напротив отрицательных ответов (родители школьниц признаются, что до сих пор не заводили с детьми разговоров о грозном заболевании, – Прим. ред.), их официальные представители задумались, с чем может быть связан этот опрос. Те из волгоградцев, кто что-то слышал о вакцине против ВПЧ, знают, что один укол стоит немалых денег. В частных клиниках Волгограда вакцинацию препаратом «Гардасил» предлагают пройти по ценам в среднем от 13 000 рублей.

Вопрос волгоградцев ИА «Высота 102» переадресовал в региональный комитет здравоохранения, где пояснили, что не исключают выделения средств на закупку препарата.

– В детских поликлиниках проводится анкетирование родителей детей для выявления потребности в вакцинации против ВПЧ с целью возможности включения в территориальную программу рассмотрения бесплатной вакцинации девочек в возрасте от 9 до 13 лет, – сообщили в облкомздраве. – Дополнительно сообщаем, что в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России, утвержденными 26.09.2024 п.5.1 первичная профилактика заболевания репродуктивной системы против вируса папилломы человека ориентирована на девочек в возрасте 9-13 лет до начала половой жизни.

По данным волгоградских специалистов, вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) почти вдвое снижает риск рака шейки матки.

Фото: читатели, архив ИА «Высота 102»