Экономика

Окрашенные удобрения и другие новинки помогут в развитии волгоградского АПК

Экономика 04.12.2024 14:52 Реклама
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04.12.2024 14:52 Реклама


Новые технологии в выращивании полевых культур изучают волгоградские аграрии. На ноябрьской выставке «ЮГАГРО», крупнейшей в завершении года, они ознакомились с новинками в сфере минерального питания растений. Перспективные для регионального АПК решения представила крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). 
Прежде всего, это окрашенные удобрения: хорошо знакомые аграриям аммофос, сульфоаммофос и комплексные удобрения в индивидуальных колерах станут доступны аграриям уже в течение этого сельхозсезона.
В компании рассказали, что идея окрасить гранулу появилась в ответ на попытки хищений и подмены удобрений у потребителей, для последующей перепродажи на теневом рынке.
– Как показала практика, о появлении в продаже удобрений необычного цвета практически сразу становится известно службе безопасности заказчика. За почти два года идея подтвердила свою эффективность – поставки таких удобрений крупнейшим потребителям стали практикой. Сегодня у нас есть возможность предоставлять крупному хозяйству индивидуальный цвет гранул, закрепляя его за ним на весь сельхозсезон, – отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.
В ассортименте сети сегодня представлено уже почти 60 марок удобрений и «ФосАгро-Регион» продолжает его расширять. На выставке она подписала меморандум о сотрудничестве с российским производителем калийно-магниевых удобрений «Экологические технологии в Прикамье».
Улучшение магниевого питания особенно хорошо влияет на урожайность технических, кормовых культур и овощей «борщевого набора». Флагманский продукт «Калимаг» от партнера сети удачно дополняет линейку марок удобрений ФосАгро с мезоэлементами. 
Коммерческий директор компании «Экологические технологии в Прикамье» Александр Антипин уверен, что это сотрудничество с крупнейшей российской сетью дистрибуции – выгодно для российских потребителей. 
– За счет сети центров дистрибуции и широкого охвата снижаются транспортные расходы, доступность «Калимага» для аграриев растет. В конечном счете совместными усилиями мы даем российским потребителям достойный продукт, применение которого позволяет повысить прибыльность хозяйств, – подчеркнул Александр Антипин.
Увеличивая объемы поставок удобрений, «ФосАгро-Регион» заботится также о расширении перечня продукции и набора услуг. С начала 2024 года компания поставила семена отечественной селекции в 23 региона страны. Южный федеральный округ в тройке лидеров по объемам закупок.
Высокопродуктивные сорта и гибриды подсолнечника и кукурузы ведущих российских селекционно-семеноводческих компаний эксперты «ФосАгро-Регион» сопровождают агрономической поддержкой и рекомендациями по минеральному питанию. В планах сети удвоить объемы реализации семян и провести совместно с партнерами серию полевых мероприятий, на которых аграрии смогут лично оценить эффективность систем минерального питания для реализации потенциала достижений российских селекционеров.
Для правильного подбора удобрений «ФосАгро-Регион» развивает сервис агрохимического обследования почв, удваивая ежегодно площади обследуемых полей. Отбор проб проводят с помощью автоматизированных пробоотборников, а анализ образцов проводят в собственной агрохимической лаборатории AgroG.
В Волгоградской области прямые поставки минеральных удобрений и новые сервисы аграриям обеспечивает «ФосАгро-Ставрополь», региональная компания сети. С 2019 года она развивает офис в Волгограде, а собственный центр дистрибуции минеральных удобрений в Михайловке помогает формировать запасы минеральных удобрений в непосредственной близости к сельхозугодьям.
Итоги этого года, со всеми его погодными сложностями, показали высокую практическую значимость рационального подхода к работе с удобрениями. Рекомендации агрономической службы компании помогали повышать урожайность полевых культур даже в стрессовых для растений условиях. 
Например, на полях КФХ Савостина М.А. система минерального питания на основе удобрений ФосАгро способствовала получению максимальной урожайности лука более 760 ц/га, что в 1,5 раза выше среднемноголетней по региону. 
А на томатах, на опытных полях Волгоградского ГАУ получили прибавку урожайности 16% на варианте с применением удобрений, рекомендованных агрономической службой «ФосАгро-Ставрополь». В их числе жидкое комплексное удобрение, эффективное в условиях засухи, и новая марка водорастворимого аммофоса, которая подходит для применения во всех системах полива.
– Развитие агротехнологий – это новые возможности для агробизнеса. Поэтому мы расширяем набор доступных аграриям инструментов для управления урожаем. Ключевой момент – чтобы это приносило прибыль сельхозпроизводителям, на этом основаны все наши новые технологические решения, – уточнил директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов. 
Фото: «ФосАгро-Регион».
Реклама. ООО «ФосАгро-Ставрополь» ИНН 2635060359, erid: F7NfYUJCUneP4zYZorgm

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