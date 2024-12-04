Общество

В Волгограде вахтовик отдал рекордные 19 млн рублей мошенникам

Общество 04.12.2024 12:42
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04.12.2024 12:42


В Волгограде 62-летний местный житель отдал рекордную сумму мошенникам. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленники выманили у мастера буровой установки 18,7 млн рублей. 

Пока мужчина находился на вахте, ему начали поступать звонки от якобы представителей правоохранительных органов о взломанных аккаунтах и попытках мошеннических действий. Мужчину убедили перевести личные сбережения на «безопасный» счет, а также оформить максимальное число кредитов. Прессинг аферистов продолжился до возвращения волгоградца домой. 

В конечном итоге потерпевший перевел все деньги на неизвестный счет, а злоумышленники после перестали выходить на связь. 

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