В Волгограде вахтовик отдал рекордные 19 млн рублей мошенникам





В Волгограде 62-летний местный житель отдал рекордную сумму мошенникам. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленники выманили у мастера буровой установки 18,7 млн рублей.

Пока мужчина находился на вахте, ему начали поступать звонки от якобы представителей правоохранительных органов о взломанных аккаунтах и попытках мошеннических действий. Мужчину убедили перевести личные сбережения на «безопасный» счет, а также оформить максимальное число кредитов. Прессинг аферистов продолжился до возвращения волгоградца домой.

В конечном итоге потерпевший перевел все деньги на неизвестный счет, а злоумышленники после перестали выходить на связь.