Волгоградцев предупредили о новой схеме мошенничества «Спуфинг»





В МВД России рассказали о новом виде мошенничества в интернете под названием «Спуфинг». Как сообщает V102.RU, злоумышленники действуют с помощью подменных номеров, сайтов и рассылок под видом близкого человека или с известных сайтов.

Новая схема рассчитана на то, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы. Мошенники могут подменить номер и сайт, скопировав адрес и оформление, а также использовать ложную информацию о входящем вызове на смартфоне.

Помимо этого, новый вид мошенничества способен создать вредоносный поддельный сайт с похожим адресом и оформлением на известный ресурс для установки на устройство вируса. На компьютере это может быть вредоносный файл, похожий на рабочий документ или архив, при открытии которого выполняется скрытая установка вирусной программы.

В полиции призывают граждан быть бдительными и не открывать неизвестные файлы или ссылки, а также не предоставлять личную информацию неизвестным источникам.