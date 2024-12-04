Общество

«Под Богом ходим»: в Волгограде УК превратила пятиэтажку в ледяную баню

Общество 04.12.2024 17:59
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04.12.2024 17:59


В Красноармейском районе Волгограда жильцы многоквартирного дома №7 на проспекте Героев Сталинграда бьют тревогу из-за коммунальной аварии, нарушившей их привычный уклад жизни. Как сообщает ИА «Высота 102», в пятиэтажке вышла из строя система отопления.


- Такое ощущение, что нас кто-то выкуривает из собственного жилья. С ноября столб пара поднимается из подвала к нам в подъезд. В конденсате всё – стены, окна, лестница и даже электроприборы. И так продолжается не день или два, а уже несколько недель. По сути, мы все под богом ходим. Проводку закоротить может в любой момент, - рассказал житель многоквартирного дома Виталий Тюрин.

Одновременно с появлением парной в подъезде, в квартирах у волгоградцев исчезло отопление.

- Все эти недели греемся кто во что горазд. Кто-то газ включает, но большинство спасаются обогревателями. Конечно, это дополнительная нагрузка на сети, но что нам ещё делать? Здесь пенсионеры проживают, семьи с детьми, не будем же мы их морозить, - добавил собственник.


При этом в ночное время температура воздуха уже не первый день опускается в Волгограде ниже нулевой отметки, и отапливаться одними тепловыми пушками и обогревателями становится всё сложнее.

– Я вот сейчас только пришла домой. У меня здесь лежачая мама Нагаева Шафика Абдрахмановна — дитя Сталинграда. Она уже в очень преклонном возрасте. Естественно, у неё много сопутствующих болячек. У нас в квартире целый день поочерёдно работают два обогревателя, и при этом температура не поднимается выше 18 градусов. Ей находиться в таких условиях без движения опасно для жизни, – рассказала журналистам жительница дома Закия Нагаева.


По словам горожан, они уже обращались с письменными жалобами в УК «Новый Дом», но в ответ 21 ноября получили лишь отписку, по которой в МКД на втором месяце отопительного сезона до сих пор продолжается регулировка системы отопления.


Судя по всему, «регулировка» продолжается и по сей день. По крайней мере, тепла жители в своих квартирах так и не увидели. Напротив, подвал начало затапливать кипятком с ещё большей силой.

– И всё это время кивают друг на дружку. УК на «Концессии», «Концессии» на УК, но нам-то от этого теплее не станет, – сетует Виталий Тюрин.

Редакция ИА «Высота 102» попросила «Концессии теплоснабжения» прокомментировать ситуацию в многоквартирном доме. Как оказалось, специалисты компании действительно знают о проблеме с теплоснабжением пятиэтажки и в меру своих возможностей помогают УК устранить аварию.

– 30 ноября в «Концессии теплоснабжения» поступила телефонограмма от УК «Новый дом» с просьбой отключить горячее водоснабжение и отопление в доме №7 по проспекту героев Сталинграда из-за затопления подвального помещения. После откачки воды из подвала и проведенного совместного обследования сетей было установлено, что повреждение находится на сетях, принадлежащих УК «Новый дом». В настоящий момент там ведутся восстановительные работы. Специалисты «Концессий теплоснабжения» оказывают содействие УК для скорейшего устранения нарушения и восстановления подачи ресурса жильцам, – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

В свою очередь в УК «Новый дом» подтвердили производство на объекте ремонтных работ.

– Сейчас как раз там работает ремонтно-восстановительная бригада. Устранение аварии действительно заняло несколько больше времени, чем мы предполагали. Всё дело в том, что из-за прорыва трубопровода подвал оказался затоплен кипятком. Специалистам необходимо было откачать теплоноситель, произвести осмотр коммуникаций и определить место порыва. В это самое время ремонт уже финиширует. Уверена, что сегодня до конца дня тепло вновь появится в доме, – рассказала сотрудник диспетчерской службы обслуживающей организации.

При этом собственники относятся к этим обещаниям скептически. По их информации, до реального ремонта дело так и не дошло, а коммунальщики продолжают лишь попытки откачать воду из подвала. На текущий момент жильцы направили обращения в прокуратуру, а также администрацию города и готовятся подать коллективный иск в суд на УК.

Фото и видео: жильцы дома

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