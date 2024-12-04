Общество

Аналитики спрогнозировали рост доли рынка производителей лекарств

Общество 04.12.2024 13:11
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04.12.2024 13:11


Благодаря программам государственной поддержки и появлению новых локальных игроков по итогам 2023 года доля отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении достигла 45%. К 2030 году она может составить уже 65%. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

Основным трендом развития рынка лекарственных препаратов в России станет ускоренная консолидация рынка: из-за ограниченных возможностей для органического роста небольшие компании будут искать покупателей на свой бизнес среди более крупных игроков.

Драйвером для отрасли также станет дальнейшая цифровизация процессов в сфере здравоохранения. Рынок получит дополнительный импульс за счет развития digital-каналов для врачей, электронных медицинских карт, высокотехнологичных инструментов мониторинга рынка, а также инициатив в рамках цифровизации фарм-ритейла. Особое внимание аналитики уделяют процессу внедрения ИИ в сфере здравоохранения и перспектив его дальнейшего использования.

При этом поддержание высоких стандартов производства лекарств останется основным вызовом для отрасли. Кроме того, фармацевтические компании продолжают использовать импортное оборудование, что может оказаться дополнительным ограничением для наращивания доли на рынке отечественными игроками.

На рынке медицинских услуг будет происходить дальнейшее увеличение расходов, вызванное рядом факторов. Во-первых, общим увеличением бюджетных расходов, связанным с поддержкой и инвестициями в отрасль. Во-вторых, ростом доли пожилого населения в России. И наконец, повышенным вниманием со стороны государства к лечению и профилактике сложных заболеваний, в первую очередь онкологических и кардиологических.

Напомним, на данный момент в группу ВТБ входят банки «Открытие» и Почта-банк, а в 2025 году завершится присоединение крымского банка РНКБ.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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