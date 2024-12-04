



Наследник волгоградского предпринимателя–миллиардера Юрия Судерва Антон решил заработать на продаже пластиковых копий «Орешника». Как сообщает ИА «Высота 102», небольшие по размеру фигурки продаются сегодня под брендом Blackbee на торговых онлайн-площадках.





Стоимость фигурок стартует от 1300 рублей. Однако, пока товар, судя по отсутствию отзывов и оценок, российский потребитель еще не успел оценить.

Отметим, что Антон Сударев является одним из трех совладельцев ООО «Завет», торгующего сувенирами из пластика на маркетплейсах. Организация, к слову говоря, зарегистрирована в Калмыкии. Основной же свой бизнес Сударев-младший развивает в Волгограде, предлагая населению услуги химчистки.

Фото: Антон Сударев / соцсети