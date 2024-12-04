



В Октябрьском районе Волгоградской области полицейские выявили новоиспечённого обладателя российского паспорта, нежелающего соблюдать российские законы. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженец Узбекистана оформил российское гражданство и имел право на все положенные россиянам льготы и субсидии, однако изо всех сил пытался уклониться от воинской службы.







- 28-летний мужчина 13 ноября 2024 года приобрел российское гражданство в соответствии с действующим Федеральным законом. Однако в нарушение Конституции России, норм законодательства он проигнорировал требования об обязательной постановке на воинский учет, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Решением МВД России по Волгоградской области российский паспорт мужчины аннулирован. Сам же мигрант теперь обязан будет покинуть страну.

Напомним, ранее из-за нежелания отдать долг родине гражданства лишился новоиспечённый россиянин, проживающий в Суровикино.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области