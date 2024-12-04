После ареста счетов волгоградка погасила 600-тысячный долг за свет

Общество 04.12.2024 10:50
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04.12.2024 10:50
Долг за электроэнергию в размере более 620 тысяч рублей обнаружили в магазине предпринимательницы в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», во время проверки специалистами было установлено, что в работу прибора учета производились вмешательства. В результате был составлен акт, а счетчик отправлен на экспертизу.
Постановлением суда волгоградку обязали оплатить рассчитанный объем неучтенного потребления энергоресурса и госпошлину в размере 9446 рублей.
– От добровольного погашения задолженности предприниматель отказалась. Исполнительный документ был предъявлен в Красноармейский районный отдел судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области, – рассказали в службе по работе с дебиторской задолженностью энергосбытовой компании. – После этого судебным приставом-исполнителем принят полный комплекс мер принудительного взыскания. Установлены расчетные счета должника, на которые незамедлительно обращено взыскание. Также были вынесены запреты на регистрационные действия и действия по распоряжению имуществом, в том числе легковым автомобилем и магазином.
Поняв, что меры судебных приставов могут негативно сказаться на предпринимательской деятельности, волгоградка решила больше не тянуть с оплатой долга. Вскоре задолженность была полностью погашена, также как и 43-тысячный исполнительский сбор.
Фото: ru.freepik.com
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