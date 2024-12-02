Общество

4-летняя волгоградка Настя Токарева сделала первые шаги при поддержке Детфонда

Общество 02.12.2024 19:25
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02.12.2024 19:25


В Волгоградской области 4-летняя Настя Токарева, благодаря неравнодушию жителей региона, совершает сегодня первые самостоятельные шаги. Еще год назад очаровательная малышка не могла стоять без поддержки взрослых. Всему виной – спастика мышц из-за врожденного ДЦП. 2 декабря мама Насти рассказала об успехах, которые делает ее дочь спустя месяцы регулярных занятий.  

Историю Насти, напомним, ИА «Высота 102» рассказывало в марте этого года. Елена Токарева – мама очаровательной малышки – обратилась за помощью в Детфонд, так как в трехлетнем возрасте ее дочь могла передвигаться лишь на четвереньках. Региональное отделение РДФ оплатило для маленькой волгоградки годовой курс лечебной гимнастики стоимостью 300 тысяч рублей, что и привело в итоге к радостному для семьи результату. 

Лечебная гимнастика, а также привлечение других специалистов, в комплексе дают отличные результаты, – рассказали в волгоградском отделении Детфонда сегодня. –  Елена Токарева благодарит благотворителей за поддержку, которая согревает ее сердце в самые трудные минуты и воодушевляет на дальнейшую усердную работу по реабилитации.

Напомним, что «Помощь​ детям-инвалидам» – одна из 16 целевых программ, которые реализует в Волгоградской области Российский детский фонд. Председатель правления реготделения РДФ, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева отметила, что в рамках этого направления также продолжается закупка дорогостоящего оборудования для детей с ограниченными возможностями. В 2024 году приобретено три инвалидных коляски, два вертикализатора и ряд других технических устройств; оказывается помощь в оплате операций и курсов реабилитации.

Фото, видео: предоставлены Еленой Токаревой  

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