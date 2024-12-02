На юге Волгограда вслед за «Волгой» сгорела «семерка»

Происшествия 02.12.2024 08:54
0
02.12.2024 08:54
В Красноармейском районе Волгограда за последние два дня сгорел уже второй автомобиль. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, очередное сообщение о пожаре поступило сегодня, 2 декабря, около 5 часов утра.
- Горел автомобиль «ВАЗ-2107» по всей площади. Горение ликвидировали в 5-17 ч. Погибших и пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.
Напомним, накануне ночью в Красноармейском районе Волгограда взорвалась «Волга». Причиной происшествия стала неисправная электропроводка. От чего сгорела «семерка», выясняется.
Фото V102.RU (архив)
Под Волгоградом подросток на «десятке» сбил пешехода02.12.2024 09:48
Происшествия 02.12.2024 09:48
В Волгоградском водохранилище на пятые сутки нашли утонувшего рыбака01.12.2024 18:51
Происшествия 01.12.2024 18:51
Взорвавшаяся «Волга» перебудила жителей на юге Волгограда01.12.2024 16:56
Происшествия 01.12.2024 16:56
Два человека погибли в ДТП у братской могилы защитников Сталинграда01.12.2024 12:09
Происшествия 01.12.2024 12:09
В Волгограде пожарные вновь тушили остатки Тракторного завода30.11.2024 20:19
Происшествия 30.11.2024 20:19
В Калаче-на-Дону волонтёры нашли заблудившегося в лесу 65-летнего пенсионера30.11.2024 17:39
Происшествия 30.11.2024 17:39
Каскадёры бы так не смогли: во Фролово легковушка сделала сальто и в труху разнесла забор30.11.2024 16:43
Происшествия 30.11.2024 16:43
Сирены и дым над заброшенной промзоной напугали жителей Волгограда30.11.2024 15:41
Происшествия 30.11.2024 15:41
В Волгограде 10-летний срок грозит соблазнившемуся элитной BMW автомойщику30.11.2024 14:47
Происшествия 30.11.2024 14:47
В Волгограде легковушка впечаталась в кроссовер на ул. 64-й Армии30.11.2024 13:42
Происшествия 30.11.2024 13:42
В Волгограде 17-летний лихач протаранил столб на ул. Ангарской30.11.2024 09:44
Происшествия 30.11.2024 09:44
Расселенный после взрыва газа дом в Волгограде снова загорелся29.11.2024 19:46
Происшествия 29.11.2024 19:46
В Котово мужчина в плохом настроении перебил стекла в магазине29.11.2024 19:39
Происшествия 29.11.2024 19:39
22-летний волжанин выжил после падения с 5 этажа29.11.2024 19:24
Происшествия 29.11.2024 19:24
В Волжском на ул. Пушкина иномарка сбила насмерть пешехода29.11.2024 18:43
Происшествия 29.11.2024 18:43