Происшествия

На юге Волгограда вслед за «Волгой» сгорела «семерка»

Происшествия 02.12.2024 08:54
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02.12.2024 08:54


В Красноармейском районе  Волгограда за последние два дня сгорел уже второй автомобиль. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, очередное сообщение о пожаре поступило сегодня, 2 декабря, около 5 часов утра. 
- Горел автомобиль «ВАЗ-2107» по всей площади. Горение ликвидировали в 5-17 ч. Погибших и пострадавших нет, - пояснили в ведомстве. 
Напомним, накануне ночью в Красноармейском районе Волгограда взорвалась «Волга». Причиной происшествия стала неисправная электропроводка. От чего сгорела «семерка», выясняется.
Фото V102.RU (архив)

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