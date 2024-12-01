«Мне очень жаль»: волгоградка Литвинова прервала голодовку на круизном лайнере Swan Hellenic

Туристка из Волгограда Наталья Литвинова завершила пятидневную голодовку на круизном лайнере Swan Hellenic Diana, не доплывшем до Антарктиды. По словам Литвиновой, компания Swan Hellenic не готова принимать ее требований. Продолжать борьбу за мечту женщина планирует в правовом поле.

- Я не получила никаких предложений от компании и не получу компенсаций выше той, которая была ранее заявлена, если не буду судиться. Я приняла решение судиться юридически, - заявила Наталья Литвинова. - Мои близкие очень сильно беспокоятся за меня. Они не видят, в каком я состоянии, но знают, что эмоционально очень сильно подбита. Я не хочу, чтобы мои близкие волновались за меня, поэтому решила выйти из голодовки. Мне очень жаль, что я не смогла ничего добиться.

Как ранее сообщалось информагентством, причиной голодовки послужило неисполнение обязательств круизной компанией Swan Hellenic, которая обещала доставить туристов в Антарктику. На поездку своей мечты Наталья копила длительное время – тур ей обошелся ей в 1,2 млн рублей. Однако, вместо ярких эмоций волгоградка получили лишь большое разочарование.

По плану круизный лайнер Diana должен был дойти до Антарктиды 3 декабря, но из-за поломки одного из двигателей капитану пришлось изменить намеченный маршрут и развернуть судно. Уже пятый день судно направляется без остановок в Ушуаю.