Концессии запустили резервное оборудование из-за шуги





«Концессии водоснабжения» провели дополнительные мероприятия на насосном оборудовании водоочистных сооружений из-за образования шуги. Как рассказали в компании, смесь воды и мелкого рыхлого льда образовалась из-за понижения температуры и забила элементы водозаборных сооружений.

На водоразборах в Кировском и Советском районах Волгограда специалисты оперативно провели внеплановую очистку оголовок сооружений от ледяной каши и запустили в работу резервное насосное оборудование.

Благодаря оперативным действиям специалистов, а также ранее проведенной модернизации водозаборов в настоящий момент оборудование выводится на штатный режим работы.

Дальнейшее понижение температуры воздуха уже не создаст подобных проблем, заверили в компании. Сложность создает лишь промежуточный этап, когда поверхность реки не покрылась полностью льдом.



