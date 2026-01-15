Свыше 100 земских докторов придут в волгоградские больницы





В 2026 году по программе «Земский доктор/фельдшер» в медучреждения региона устроятся на работу более 100 медиков - 68 врачей, а также 41 фельдшер и медсестра.

Наибольшее количество медиков выбрали работу в Палласовском (11 человек), Урюпинском (9), Среднеахтубинском (8), Городищенском (8) и Фроловском (7) районах. Штат региональных больниц и поликлиник пополнили анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, хирурги, инфекционисты, онкологи, педиатры, оториноларингологи, терапевты и другие востребованные узкопрофильные врачи.

По данным облздрава, по итогам 2025 года к программам присоединились 82 врача и 34 специалиста со средним медицинским образованием. А с начала реализации инициативы в регионе уже трудоустроен 1671 медик, из которых 586 — средний медперсонал, 1085 — врачи.

Напомним, размер единовременных выплат для врачей по данной программе составляет до 1,5 миллиона рублей. А с 2023 года возможность получения дополнительной выплаты появилась у тех, кто продолжил трудиться в медицинском учреждении после завершения «земского» контракта. Так, в 2025 году 61 специалисту были предоставлены дополнительные единовременные выплаты в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, среди которых 30 врачей и 31 специалист среднего медицинского звена. Больше всего медиков повторно остались работать в центральных районных больницах Городищенского, Калачевского, Светлоярского и Ленинского районов.



