Волгоградцам рассказали, сколько стоит пенсионный бал





В 2026 год стоимость пенсионного балла и год стажа для жителей Волгоградской области составляет 65,6 тысяч рублей. Заявление на приобретение баллов можно подать на портале «Госуслуги» или в отделении Соцфонда.

Уточняется, что максимально можно докупить 8,7 пенсионного балла. Однако заявители смогут добавить себе не более половины стажа – 7,5 лет. Это могут сделать официально не трудоустроенные волгоградцы, которые не получают баллы по отчислениям работодателя.

Напомним, с 1 января 2026 года в России были проиндексированы страховые пенсии на 7,6%. Для выплат страховой пенсии необходимо иметь трудовой стаж от 15 лет и минимальные 30 баллов.