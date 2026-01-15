Еще в трех районах Волгоградской области начали подготовку к крещенским купаниям





В Еланском районе Волгоградской области с 18 по 19 января пройдут крещенские купания на реке Елань. Жителей приглашают на пляж Заполяновский, где состоится праздничная служба и освящение воды. Доступ к купели откроют 18 января с 20-00 ч. В Жирновском районе места для крещенского омовения оборудуют в пяти точках. Также власти Палласовки сообщили о намерении провести это мероприятие.

Напомним, ранее сообщалось об отмене крещенских купаний во Фролово, Михайловке и Серафимовиче. Мотивировали свои решения власти муниципалитетов вспышкой гриппа и ОРВИ, ломким льдом, а также повышением уровня воды в реке Дон.



В Волжском купания пройдут в реке Ахтуба на городском пляже. Автоколонна организует перевозку горожан на спецавтобусах. В Волгограде спасатели и водолазы также приступили к обследованию водоемов на планируемых местах установки купелей.





