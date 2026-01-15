Общество

Волгоградцам рассказали, где можно заработать 180 тысяч

15.01.2026 10:00
0
15.01.2026 10:00


Перечень самых высокооплачиваемых вакансий января в Волгограде опубликовал сервис SuperJob, проанализировав предложения работодателей в крупных российских городах.

В Волгограде самую большую зарплату предлагают водителям категории С и Е. Так, компания, которая работает на рынке грузоперевозок, ищет водителя-экспедитора на грузовых автомобилях. За доставку грузов между городами такому сотруднику предлагают от 150 до 180 тысяч рублей ежемесячно.

Еще одна компания ждет главного конструктора на зарплату от 131 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит создание и модернизация конструкций и изделий - комплексов, машин, аппаратов, приборов и механизмов. Опыт работы у данного специалиста должен быть минимум 1 год.

Третью и четвертую строчки в топ 5 самых высокооплачиваемых вакансий января в Волгограде занимают начальник почтамта и инженер ПТО. Специалистам данных профилей предлагается заработная плата от 100 до 130 тысяч рублей. 

Замыкает топ вакансия врача-статистика, которому готовы платить от 80 до 85 тысяч рублей ежемесячно.

