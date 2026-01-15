Общество

Малоимущим волгоградцам с 1 января увеличили пособия

Общество 15.01.2026 10:37
0
15.01.2026 10:37


В Волгоградской области с 1 января 2026 года выросли пособия, зависящие от величины регионального прожиточного минимума. По данным отделения СФР по Волгоградской области, в частности, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 до 17 лет  составило соответственно 7 899,50 руб., 11 849,25 руб., 15 799  руб. (50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей). 

Размер ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, вырастет соответственно до 8 877 руб., 13 315,50 руб., 17 754 рублей (50, 75 или 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения). 

К слову, единое пособие назначается,  исходя из комплексной оценки нуждаемости семьи. В этом году среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, то есть 16 288 рублей на одного члена семьи. 

Выплата из средств материнского капитала также стала больше -  ее размер зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе. С января он вырос до 15 799 руб. Важно знать, что для назначения данной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, то есть 32 576 руб.


