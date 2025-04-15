В Волгограде зафиксирован новый вид телефонного мошенничества в отношении детей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, восьмиклассница из Советского района перевела на счета аферистов 250 тысяч рублей, которые, под руководством злоумышленников, нашла в своей квартире во время так называемого «видеообыска».

Подобраться к ребенку мошенники смогли с помощью мессенджера. Девочке поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась новым завучем школы. Незнакомка сообщила ребенку, что необходимо сверить документы, для чего нужно продиктовать код из смс-сообщения. Школьница все сделала, как ей сказали.

После этого с девочкой уже связался лжесотрудник Центрального банка, который сообщил, что со счета ее матери перечисляются деньги на финансирование запрещенных в России организаций. Ребенка запугали тем, что теперь ее мама является соучастником преступления. Школьнице запретили рассказывать это родителям и требовали, чтобы она провела в квартире самостоятельный «видеообыск».

В итоге девочка включила на телефоне видеотрансляцию, в ходе которой нашла 250 тысяч рублей семейных сбережений. Далее по указанию афериста она перечислила эти деньги на счет, который ей продиктовали. Под психологическим давлением она перечислила аферистам еще 30 тысяч рублей с кредитной карты, которую под диктовку мошенников оформила в приложении банка на телефоне матери.

Возбуждено уголовное дело.

Фото из архива V102.RU