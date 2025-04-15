Происшествия

Мошенники заставили волгоградскую школьницу провести «видеообыск» и отдать им семейные деньги

Происшествия 15.04.2025 14:08
0
15.04.2025 14:08


В Волгограде зафиксирован новый вид телефонного мошенничества в отношении детей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, восьмиклассница из Советского района перевела на счета аферистов 250 тысяч рублей, которые, под руководством злоумышленников, нашла в своей квартире во время так называемого «видеообыска».

Подобраться к ребенку мошенники смогли с помощью мессенджера. Девочке поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась новым завучем школы. Незнакомка сообщила ребенку, что необходимо сверить документы, для чего нужно продиктовать код из смс-сообщения. Школьница все сделала, как ей сказали.

После этого с девочкой уже связался лжесотрудник Центрального банка, который сообщил, что со счета ее матери перечисляются деньги на финансирование запрещенных в России организаций. Ребенка запугали тем, что теперь ее мама является соучастником преступления. Школьнице запретили рассказывать это родителям и требовали, чтобы она провела в квартире самостоятельный «видеообыск».

В итоге девочка включила на телефоне видеотрансляцию, в ходе которой нашла 250 тысяч рублей семейных сбережений. Далее по указанию афериста она перечислила эти деньги на счет, который ей продиктовали. Под психологическим давлением она перечислила аферистам еще 30 тысяч рублей с кредитной карты, которую под диктовку мошенников оформила в приложении банка на телефоне матери. 

Возбуждено уголовное дело.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.04.2025 15:49
Происшествия 15.04.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 12:29
Происшествия 15.04.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 11:08
Происшествия 15.04.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 19:40
Происшествия 14.04.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 18:33
Происшествия 14.04.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 17:17
Происшествия 14.04.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 08:56
Происшествия 14.04.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 21:21
Происшествия 13.04.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 18:44
Происшествия 13.04.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 14:10
Происшествия 13.04.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 09:45
Происшествия 13.04.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 08:40
Происшествия 13.04.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2025 15:55
Происшествия 12.04.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2025 11:50
Происшествия 12.04.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2025 10:05
Происшествия 12.04.2025 10:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:29
С 20 мая фурам запретят ездить в жару по волгоградским дорогамСмотреть фотографии
18:04
Волгоградские дачники, чьи дома оказались под угрозой сноса, обратились в СК и ГенпрокуратуруСмотреть фотографии
17:40
Волгоград 16 апреля окажется во власти магнитной буриСмотреть фотографии
17:02
Волгоградскую АЗС на Мамаевом кургане окутал рев моторов и бой барабановСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде с 15 апреля начали отключать горячую воду: почему и гдеСмотреть фотографии
15:58
В ЦПКиО Волгограда ограничат вход ночью из-за вандаловСмотреть фотографии
15:49
Волгоградец в приступе ревности покалечил соперника амортизатором от машиныСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде назвали двух новых почетных граждан регионаСмотреть фотографии
14:08
Мошенники заставили волгоградскую школьницу провести «видеообыск» и отдать им семейные деньгиСмотреть фотографии
13:15
Суд в Волгограде поставил точку в деле об убийстве битой 15 лет назад посетителя кафеСмотреть фотографии
12:43
Раздача бесплатных саженцев вызвала ажиотаж в пяти городах РоссииСмотреть фотографии
12:38
Джефф Монсон приехал на похороны 16-летнего футболиста Максима Семенова в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде мотоциклист «нырнул» в асфальт после наезда на легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Экс-жениху блогерши Чиковани не удалось скостить срок за хищение 60 млн рублейСмотреть фотографии
11:08
Неуступчивый водитель спровоцировал крупное ДТП в Камышине с пострадавшимиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Бочаров обозначил задачи по развитию района на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:39
«Здесь будет город-сад?»: смотрим, как готовят Волгоград к приезду Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом фермер захламил шинами и пластиком 20 соток землиСмотреть фотографии
09:42
Активность гриппа и вирусов снизилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:27
В Камышине рецидивист идет под суд за две попытки изнасилованияСмотреть фотографии
08:43
17-летнего школьника из Волгоградской области задержали за «минирование» школ в ХМАОСмотреть фотографии
08:25
Отопительный сезон финиширует в Волгоградской области 15 апреляСмотреть фотографии
06:46
«Мы подарили праздник Волгограду, и это было взаимно»: участники «Кубка Победы» оценили турнирСмотреть фотографии
21:25
Волгоградцам напомнили о правилах получения загранпаспорта для детейСмотреть фотографии
20:50
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения кавказца на посетителя кафеСмотреть фотографии
20:15
«Спартак-Волгоград» одержал одну победу в двух матчах полуфинала СуперлигиСмотреть фотографии
19:40
Под Волгоградом бешеный пес перепугал местных жителейСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде суд огласил приговор директору и бухгалтеру ООО «ГринЛайт» за аферу со свалкамиСмотреть фотографии
18:33
В Волжском полиция проводит проверку по факту гибели лошади от отравления в конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Бастрыкина просят вернуть старые цены на проезд в ВолжскомСмотреть фотографии
 