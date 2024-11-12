Аллею «Линия мужества» высадили на территории школы в Камышине





Сегодня, 12 ноября, в городе Камышине Волгоградской области высадили аллею из 10 туй в память о погибшем в ходе специальной военной операции Максиме Ивченко. Как сообщила V102.RU мама Максима Светлана, «Линия мужества» появилась на территории школы №19, где обучался военнослужащий.

– В память о Максиме мы хотели оставить в нашем городе что-то значимое, чтобы люди вспоминали нашего сына и его подвиги. Мы решили, что школа внесла большой вклад в воспитание в нем патриотических чувств. Поэтому мы с супругом пришли к выводу, что необходимо сделать школе такой подарок, – рассказала Светлана Ивченко.

По ее словам, педагогический коллектив школы №19 горячо поддержал идею, а живые деревья с большой скидкой предоставил местный питомник.





Выбор в пользу туй был сделан не случайно, говорит мама погибшего бойца СВО. Эти растения, считает она, не только неприхотливы, но и символизируют твердость характера.

– Для меня туя – это символ твердости, смелости и бессмертия. Она, как армеец, такая же стройная, строгая и мужественная. Эту мини-аллею я назвала «Линией мужества», что очень символично и торжественно характеризует наших защитников Отечества, – рассказала Светлана.

Следующей весной семья планирует снова вернуться в школу и продолжить аллею, заложенную перед входом в здание, новыми растениями. Ухаживать за высаженными туями вызвались сами школьники.

Напомним, сын Светланы Максим Ивченко погиб при выполнении воинского долга. Указом президента России представлен посмертно к ордену Мужества.

Ранее мать бойца делилиась планами по строительству первой в Камышине часовни в память о героях СВО. Также в Камышине открыли семейную площадку имени героя СВО Максима Ивченко.