В Волгограде скончалась от болезни молодая бегунья Евгения Павлова





В Волгограде скончалась 41-летняя участница и организатор забегов «Волгоградский марафон» Евгения Павлова. Как сообщает V102.RU, о серьезном заболевании спортсменка узнала пару месяцев назад.

— Друзья, сегодня не стало нашей дорогой и любимой Женечки Павловой. Она была не только замечательной коллегой, но и верным другом, чья доброта и светлый ум всегда вдохновляли нас. Женечка оставила неизгладимый след в наших сердцах и в работе нашей команды. В это трудное время давайте вспомним о всех прекрасных моментах, которые мы провели вместе, о её улыбке и поддержке. Мы будем помнить её всегда. Соболезнуем всем, кто знал и любил Женечку. Пусть её светлая память живёт в наших сердцах, — написали в группе «Волгоград Марафон».

Коллега и друг спортсменки Дмитрий Чирков пояснил корреспонденту информагентства, что Евгения непродолжительное время боролась с раком.

— У Жени был рак. Мы все узнали об этом не более полтора месяца назад. Все произошло очень быстро, — поделился Дмитрий.

Прощание с Евгенией Павловой состоится в среду, 13 ноября, в 10:00 на Центральном кладбище.

Фото: Евгения Павлова / vk.com