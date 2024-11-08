Элитные высотки в центре Волгограда остались без электричества





В Центральном районе Волгограда днем 8 ноября произошло отключение электричества в жилых домах, расположенных рядом со стадионом «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время специалисты только выехали на место, чтобы установить причины блэкаута.

Так, по данным информагентства, света нет в домах на ул. Батальонной, где расположены не только жилые, но и офисные помещения.





На данный момент назвать сроки устранения аварии невозможно из-за неясности масштаба происшествия.

- В 15.04 поступила заявка от ТСЖ на ул. Батальонной. Специалисты выехали на место для выяснения причин и устранения последствий аварии, - сообщили ИА «Высоте 102» в АО «ВМЭС».