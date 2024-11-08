Начальницу центра соцобслуживания в Серафимовиче подозревают в наживе на пенсионерах

В Волгоградской области в присвоении денежных средств, выделенных на транспортировку сельских пенсионеров в больницы на медосмотры и диспансеризацию, подозревают руководителя ГКУ СО «Серафимовичский центр социального облуживания населения» Ксению Донскову, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении руководителя этого центра возбуждено по материалам прокурорской проверки по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Факты хищений были выявлены в ходе надзорной проверки исполнения бюджетного законодательства, а также законодательства о социальном обслуживании при реализации национального проекта «Демография».

Прокуроры установили, что глава ГКУ СО «Серафимовичский центр социального обслуживания населения» в 2023-2024 гг. заключала контракты на приобретение бензина для транспортного средства в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинскую организацию для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. При этом фактически данная услуга оказывалась единицам.

- В 2023 году из 608 граждан, которым якобы оказана данная услуга, в медицинские учреждения доставлялись 11 пенсионеров, в 2024 году из 284 подотчетных граждан реально оказана услуга лишь 24. При этом полученные из бюджета денежные средства на организацию транспортировки пенсионеров в медицинские учреждения руководитель ГКУ СО «Серафимовичский центр социального обслуживания населения» присваивала, причинив таким способом ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей, - рассказала Черединина.

Санкция статьи, которую вменяют Донсковой, предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

Фото с официального портала администрации Волгоградской области