В Волгоградской области механик прогорел на несуществующей бирже





Очередной житель Волгоградской области стал жертвой мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в погоне за быстрым заработком 41-летний механизатор поверил неизвестному и перечислил на неизвестный счет крупную сумму.

Житель Алексеевского района, поверив в обещания лжеброкера, «инвестировал» свои сбережения на счет физического лица. После чего злоумышленник убедил его в том, что для более существенного дохода необходимо вложить более крупную сумму. В конечном итоге мужчина на неизвестный счет перевел 3,5 млн рублей своих личных сбережений и кредитных.

Через некоторое время мошенник испарился вместе со всеми деньгами мужчины.