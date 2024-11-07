Происшествия

В Волгоградской области механик прогорел на несуществующей бирже

Происшествия 07.11.2024 10:58
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07.11.2024 10:58


Очередной житель Волгоградской области стал жертвой мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в погоне за быстрым заработком 41-летний механизатор поверил неизвестному и перечислил на неизвестный счет крупную сумму. 

Житель Алексеевского района, поверив в обещания лжеброкера, «инвестировал» свои сбережения на счет физического лица. После чего злоумышленник убедил его в том, что для более существенного дохода необходимо вложить более крупную сумму. В конечном итоге мужчина на неизвестный счет перевел 3,5 млн рублей своих личных сбережений и кредитных. 

Через некоторое время мошенник испарился вместе со всеми деньгами мужчины. 

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