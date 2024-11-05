Волгоградка обманом присвоила квартиру своей умершей подруги

Расследования 05.11.2024 16:49
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05.11.2024 16:49
В Волгограде вынесен приговор 36-летней женщине, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, женщина еще в 2015 году узнала о смерти своей знакомой и, подделав расписку о передаче последней в долг 1 миллиона рублей под залог жилья, переоформила на себя ее квартиру.
Затем она продала недвижимость, оставив ни с чем мать скончавшейся подруги. Однако затем сделка по отчуждению недвижимости была оспорена в судебном порядке, а жилье возвращено законному владельцу.
С 2016 года мошенница находилась в розыске – все это время она проживала за рубежом, изменив паспортные данные. Но от возмездия ее это не спасло. В этом году она вернулась в Россию и была задержана сотрудниками полиции.
Свою вину ушлая волгоградка не признала. Центральный районный суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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