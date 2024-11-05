Волгоградка обманом присвоила квартиру своей умершей подруги





В Волгограде вынесен приговор 36-летней женщине, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, женщина еще в 2015 году узнала о смерти своей знакомой и, подделав расписку о передаче последней в долг 1 миллиона рублей под залог жилья, переоформила на себя ее квартиру. В Волгограде вынесен приговор 36-летней женщине, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, женщина еще в 2015 году узнала о смерти своей знакомой и, подделав расписку о передаче последней в долг 1 миллиона рублей под залог жилья, переоформила на себя ее квартиру.

Затем она продала недвижимость, оставив ни с чем мать скончавшейся подруги. Однако затем сделка по отчуждению недвижимости была оспорена в судебном порядке, а жилье возвращено законному владельцу. Затем она продала недвижимость, оставив ни с чем мать скончавшейся подруги. Однако затем сделка по отчуждению недвижимости была оспорена в судебном порядке, а жилье возвращено законному владельцу.

С 2016 года мошенница находилась в розыске – все это время она проживала за рубежом, изменив паспортные данные. Но от возмездия ее это не спасло. В этом году она вернулась в Россию и была задержана сотрудниками полиции. С 2016 года мошенница находилась в розыске – все это время она проживала за рубежом, изменив паспортные данные. Но от возмездия ее это не спасло. В этом году она вернулась в Россию и была задержана сотрудниками полиции.

Свою вину ушлая волгоградка не признала. Центральный районный суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Свою вину ушлая волгоградка не признала. Центральный районный суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



